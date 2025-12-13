馬士元：擬整理小橘書宣講影片 助村里長續說明

（中央社記者賴于榛台北13日電）為弭平資訊與數位落差，內政部近日先針對非直轄市宣講「台灣全民安全指引」手冊（小橘書），內政部次長馬士元今天說，幾次宣講示範後，預計整理小橘書宣講影片做為示範影片，以便村里長等能持續說明手冊內容，讓資訊更深入街頭巷尾。

國防部11月19日展開全台普發「台灣全民安全指引」手冊，預計明年1月5日前完成。內政部9日在基隆慶安宮舉辦首場台灣全民安全指引宣講會後，內政部次長馬士元今天下午赴西螺吳厝朝興宮宣講手冊內容。

馬士元今天出席內政部第13屆優良綠建築得獎作品頒獎典禮後受訪表示，在高齡化社會當中，政府推行政策要注意資訊落差與數位落差，因此宣講先從非直轄市開始，就是希望弭平這2項落差，除準備紙本資料普發外，也要直接到第一線跟民眾做溝通，而且宣講基本上都挑在各地聚集人潮的廟口，讓聽者在宣講後能直接互相討論。

他表示，針對台灣全民安全指引的宣講，有別於選舉以人為焦點，因此宣講上必須講得更明白清楚，因此幾次宣講示範後，預計整理小橘書宣講影片做為示範影片，未來讓區公所、村里長等基層能夠搭配實體手冊持續說明內容，使資訊更深入街頭巷尾，也更易懂。（編輯：翟思嘉）1141213