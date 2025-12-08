馬士元：暫限小紅書是防詐超前部署 (圖)

內政部宣布封鎖社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起涉及1706件詐騙案件、造成逾2億元財損，且小紅書母公司對政府改善要求「已讀不回」。對此，醫師沈政男今（7）日發文痛批，認為禁掉小紅書是把年輕人當成傻瓜，並且就像是戒嚴時代查禁書一樣，他更放話，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧！」

