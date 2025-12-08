馬士元：暫限小紅書是防詐超前部署 (圖)

其他人也在看
中職／中信兄弟戰力外林書逸找到新東家 富邦悍將確定網羅入隊
中信兄弟外野手林書逸，近年來因為受傷再加上表現不佳，大多都在二軍打拚，今年曾因為守備失誤後的態度引發球迷不滿，季末中信兄弟沒有將他放在60人保護名單，富邦悍將8日宣布確定網羅林書逸入隊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
越禁越想用！小紅書下載量衝第一 超越台灣民眾常用社交App
中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。行政院長卓榮泰更表示，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。然而，今（6）日百萬網紅Cheap與醫師蘇一峰發現，小紅書在手機App Store商店的排名一度超越Threads，登上第一名。Cheap發文指出，小紅書登上下載第一，本來小紅書女生用......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26
「禁小紅書把年輕人當傻瓜」 沈政男：等著看賴清德最新民調
內政部宣布封鎖社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起涉及1706件詐騙案件、造成逾2億元財損，且小紅書母公司對政府改善要求「已讀不回」。對此，醫師沈政男今（7）日發文痛批，認為禁掉小紅書是把年輕人當成傻瓜，並且就像是戒嚴時代查禁書一樣，他更放話，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
小紅書為何被封鎖？內政部給「1答案」：臉書、LINE都沒這樣
台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年，原因是要打詐，引發外界譁然。內政部在臉書發布貼文表示，短短2年內小紅書的詐騙金額就高達2.4億。網紅Cheap指出，宣布封鎖竟導致小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
小紅書登手機APP下載第一！Cheap曝心態：他們想看看多恐怖
內政部4日發布，「小紅書」恐成為網購詐騙高風險場域，且未得到經營公司回應，對該APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間一年，行政院長卓榮泰更是稱，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。不過今天百萬網紅Cheap跟PTT鄉民都發現，手機的App Store商店排名裡，小紅書一度超越Threads成為第一。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事
不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此引發熱烈討論，網紅廣告小妹就發文，針對「台灣是否應禁止小紅書」議題發表看法，她自曝多年是重度使用者，起初對於「要禁用」感到不解，但深入了解原因後表示能理解政府的顧慮，並指出平台缺乏在台負責單位，使得刑事調查無法有效配合，形成重大漏洞。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
大動作禁小紅書1年 醫爆它反而衝到蘋果手機第一名
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。胸腔科醫師蘇一峰表示，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 18
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1074
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 222
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前 ・ 127
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 169
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 4
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 19
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 91
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 462
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 107