馬士元：LINE下架逾7萬詐騙帳號 有示範效果

（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心今天指出，LINE今年7月協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號。打詐指揮中心馬士元指揮官對此表示，LINE的協助，將對整個社會有非常正面的示範效果。

行政院打擊詐欺指揮中心今天上午與LINE的日韓高層會面並進行意見交流，打詐指揮中心晚間透過新聞稿指出，今天會面是延續今年1月雙方會面的合作脈絡，針對詐騙手法演變以及平台治理需求深入討論，並逐項檢視前次溝通以來的推動進展，包括帳號管理、通報流程與資料調閱時限縮短等面向，希望在全民高度依賴的通訊環境下，強化平台與政府協作的效率與防護力。

打詐指揮中心表示，LINE今年7月協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號，馬士元認為，LINE的協助，對整個社會有非常正面的示範效果，後續為持續精進打詐作為，若能研議在遭停權帳號頁面加註警示，將能協助民眾辨識風險、避免持續受害，也盼調升帳號的創設門檻，透過更精準的源頭控管，降低詐團大量生成帳號的能力。

LINE則表示，相關研商的議題都是促進雙方良好合作契機，會將議題攜回與LINE團隊研商，共同提升打詐能量，而平台在隱私、法制與跨國實務上的限制，將會朝政策兼顧隱私與法規可行的合作範圍予以研究。

馬士元指出，此次交流延續1月以來累積的成果，將使後續合作方向更加明確，政府也會持續與國際科技業者協作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。（編輯：蘇龍麒）1141204