馬士基任命Sauzedde出任歐洲區域總經理

根據英國航運相關網站引述，馬士基航運（AP-M―Maersk）近日宣布，正式任命索澤德（Guillaume Sauzedde）出任歐洲區域總經理，負責集團在歐洲地區的整體營運與發展策略。

索澤德為法國籍，擁有超過廿五年物流與供應鏈產業經驗，對馬士基歐洲區員工與客戶並不陌生。他於二○二四年加入馬士基，擔任歐洲區物流與服務部門主管。在此之前，索澤德曾於多家國際物流企業擔任要職，包括出任CEVA Logistics中東與非洲區域總經理，及中東歐地區總經理，也曾於Kuhne+Nagel擔任波蘭區總經理及中東歐合約物流資深副總裁。

索澤德表示，期待能與過去十六個月來合作密切的馬士基團隊持續為客戶提供服務。他指出，近年來馬士基已在歐洲建立起涵蓋全供應鏈的廣泛物流布局，不僅擁有關鍵資產的所有權與控制權，也累積深厚的專業能力。在當前充滿變動與挑戰的市場環境下，這樣具備差異化優勢的整合物流服務，能為客戶提供更具韌性、創造附加價值的一站式解決方案。

索澤德現居波蘭華沙，未來將以馬士基位於華沙的主要辦公室為據點，同時定期前往丹麥哥本哈根總部進行業務往來與協調。此次人事異動，索澤德將接替原歐洲區負責人Aymeric Chandavoine。

馬士基指出，Chandavoine已離開集團，並將於航運物流產業外另任新職。