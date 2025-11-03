馬士基宣布投資20億美元 擴建印度港口基礎設施

根據英國航運相關網站表示，馬士基航運集團於「二○二五年印度海事週」（India Maritime Week 2025）期間宣布多項戰略布局，將在印度推動包括港口基礎設施投資、船舶重掛印度籍旗幟及深化與當地合作關係等措施，展現其長期深耕印度市場決心。

馬士基旗下的APM碼頭公司與古吉拉特邦海事局（Gujarat Maritime Board）簽署一項備忘錄，預計斥資約二十億美元，推動古吉拉特邦皮帕瓦夫港（Port of Pipavav）擴建工程。該項投資仍需經印度政府核准長期特許協議，擴建後港口將新增貨櫃及液體貨物裝卸設施，並強化與印度「專用貨運走廊」（Dedicated Freight Corridor）及內陸運輸網絡的多式聯運連接。

廣告 廣告

APM碼頭亞洲與中東區域首席執行長葛德納表示，這項投資計畫不僅是為擴建皮帕瓦夫港，更是為古吉拉特邦、印度乃至全球貿易開啟新契機。配合印度總理莫迪（Shri Narendra Modi）的遠景，他們正為印度經濟建立長期運能、韌性與永續基礎。

馬士基也在古吉拉特邦的GIFT City國際金融服務中心管理局（IFSCA）註冊，成立新法人「Maersk Bharat IFSC Pvt.Ltd.」，並將旗下「馬士基維戈號（Maersk Vigo）」與「馬士基維爾紐斯號（Maersk Vilnius）」兩艘船掛上印度籍旗幟，象徵印度本土運能對供應鏈韌性的重要。

另，馬士基也正深化與印度造船廠的合作，簽署多項合作備忘錄，涵蓋船舶維修、保養及新造船機會，主要在建立符合國際營運標準的維修能量，同時推動技術交流與人才培育。

在貨櫃製造領域，馬士基也積極評估向印度廠商採購耐航貨櫃的可行性，並與當地合作夥伴分享技術規格及品質標準，期能制定印度本土貨櫃生產鏈。

馬士基資產策略主管哈山認為，印度具有相當雄厚基礎設施潛力，透過將船舶懸掛印度旗、在地生產貨櫃、並與印度船廠合作維修保養，不僅能提升營運靈活度，也在投資印度的海事生態系統，展現對該國技術實力的信心。

此系列措施呼應印度政府的「二○三○海事印度願景」（Maritime India Vision 2030），該願景計畫投入約一點二五兆盧比，打造世界級大型港口與轉運中心，並全面現代化港埠與內陸水運設施。

另，法國達飛輪船（CMACGM）也宣布與印度科欽造船廠（Cochin Shipyard Limited）簽署意向書，將於印度建造六艘雙燃料液化天然氣（LNG）貨櫃船，為首家在印度造船廠訂造LNG動力貨櫃船的國際航運公司。該系列船舶每艘可載一千七百TEU，預計於二○二九年至二○三一年間交付，並掛印度籍旗幟。

資料顯示，目前印度約九十五％貨物運量及七成貿易價值仰賴海運。自二○二一年推出的「海事印度願景二○三○」已涵蓋超過一百五十項戰略措施，主要為現代化港口設施、擴大航運能量，並強化內陸水路運輸，推動印度邁向全球海運樞紐地位。