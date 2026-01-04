馬士基宣布調整馬達加斯加進口貨櫃免滯留天數 2月起生效

根據英國航運相關網站表示，馬士基航運（AP-M―Maersk）近日宣布，將自今（二○二六）年二月一日起，調整在馬達加斯加地區的進口貨櫃免滯留及滯櫃免費時限，以提升服務效率，並優化營運流程。

按照馬士基最新公布措施，自二○二六年二月一日起，所有進口至馬達加斯加的乾貨櫃（Dry Container）免滯留及滯櫃免費天數，將由現行十天縮減為九天。同時冷藏櫃及特殊設備櫃的免費時限維持為七天，這項變更適用於二十呎與四十呎標準櫃型。

馬士基表示，這項調整是為配合當地物流與貨櫃場站作業需求變化，並維持服務水準與整體營運效率。此外，自由時限過後的相關滯留與滯櫃費用仍將依照既有關稅結構計算，並按照超過免費時限的天數與櫃型別收取費率。

分析師表示，免費時限的調整是航商常見費率與服務政策優化手段之一，通常會考量當地碼頭的作業速度、貨櫃周轉率及物流場站容量等因素。對進出口貿易商而言，此項變更意味在馬達加斯加進行貨櫃貨物提領與相關內陸作業時，需要在更短時間內完成提櫃及還櫃，以避免因滯留期間延長而產生附加費用。

馬士基提醒客戶，應在制定進口作業與提櫃計畫時，充分考量新的免費時限安排，並提早做好排程與物流協調，以降低增收滯留與滯櫃費用風險。該調整措施反映出航運公司因應市場與港區效率變化而持續更新費率策略的趨勢，並提醒相關業者密切關注各地港務政策與航商公告，以確保供應鏈運作順暢。