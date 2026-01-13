馬士基測試貨櫃船重返蘇伊士運河

根據英國航運相關網站表示，在紅海航運安全情勢逐步改善之際，馬士基航運公司（APM―Maersk）近日完成近兩年來第二次紅海航行，顯示航運業者正審慎評估重返蘇伊士運河這條關鍵航道的可能性。

馬士基指出，懸掛美國國旗的「馬士基丹佛號」（Maersk Denver）於今（二○二六）年一月十一日至十二日，執行中東︱美東MECL航線第552W航次期間，順利通過紅海水域，此行是繼去年十二月十八日至十九日、新加坡籍「馬士基塞巴羅克號」（Maersk Sebarok）完成通行後，為該公司近兩年來第二艘重返該紅海航道的貨櫃船。

馬士基強調，船員、船舶及貨物安全仍是最高原則，航行期間已採取必要安全防護措施，並主動通知搭載貨主相關情況。不過，該公司也坦言，全面恢復經由蘇伊士運河與紅海的常態化營運仍存有不確定性，後續將在安全條件持續符合前提下，採取循序漸進方式評估是否擴大復航。

資料顯示，紅海航運危機始於二○二三年底，葉門胡塞武裝組織對商船發動攻擊，迫使多數航商改道好望角，導致航程延長與運價上升。期間紅海船舶通行量一度較正常水準大減約六十％。隨著二○二五年十月加薩停火生效，區域安全情勢逐漸回穩後，蘇伊士運河管理局積極重建航商信心，預期二○二六年下半年通行量可望回復正常。

相較馬士基的保守策略，法國達飛已率先宣布自本月起，旗下印度︱美國INDAMEX航線將恢復通行蘇伊士運河。去年底，長度達四百公尺、可裝載兩萬三千TEU的「達飛雅克薩德號」（CMA CGM Jacques Saade），成為近兩年來通過該航道的最大型貨櫃船。

馬士基丹佛號所屬MECL航線，連結阿拉伯聯合大公國杜拜傑貝阿里港、印度蒙德拉港、那瓦謝瓦港、阿曼塞拉萊港，及美國東岸紐華克港、查爾斯頓港、薩凡納港、休士頓港與諾福克港。業界認為，馬士基此次航行象徵紅海航道復甦的關鍵測試，其後續動向將牽動全球東西向航運布局。