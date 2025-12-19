馬士基睽違2年復航紅海 亞歐航運成本有望降低

丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)今天(19日)表示，在睽違將近兩年後，該公司日前首度有貨輪通過紅海(Red Sea)和曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)。隨著加薩走廊維持停火狀態，各家航運業者正考慮重返關鍵的紅海-蘇伊士運河航道。

馬士基在聲明中證實，該公司旗下貨輪「馬士基塞巴羅克號」(Maersk Sebarok)已於18至19日通過紅海，但後續航次仍有待進一步規劃。

自2023年12月起，葉門叛軍組織「青年運動」(Houthi)以聲援加薩的巴勒斯坦人為由，對往來紅海的船隻發動攻擊，迫使馬士基、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)等航運公司避開蘇伊士運河與紅海，繞道非洲南端好望角。

蘇伊士運河航線是亞洲與歐洲之間最短的海上途徑。

馬士基若能重啟蘇伊士運河航線，其他航運業者也可能跟進，畢竟繞道不僅耗時，也導致運輸成本增加。不過馬士基表示，考量到復航可能導致船隻需求下降，目前尚未打算全面重啟舊航線，而是分階段「逐步復航」。

根據法國達飛航運集團(CMA CGM)公布的船期表，該公司已在安全條件許可的情況下安排部分船隻通過蘇伊士運河，並計畫從明年1月起，該公司的印度至美國航線INDAMEX將恢復行駛蘇伊士運河。