馬士基與ZIM擴大遠東─南美東岸航線加掛南非恩古拉港口提升連結性

根據英國航運相關網站表示，全球航運業者馬士基（Maersk）及以星航運公司（ZIM Integrated Shipping Services）日前宣布，將擴大其聯營的遠東│南美東岸航運服務，在原有航線基礎上新增南非恩古拉港的東向掛靠，進一步強化該貿易航線的全球網路布局與運能彈性。

消息指出，此次調整是在雙方合作的ASAS/ASE服務上新增恩古拉港停靠，並同步增加一艘約約一萬TEU的貨櫃船投入，使聯營航線運力規模擴大至共十四艘船舶。新增恩古拉掛靠主要位於東行航段（eastbound），預計有助於提升非洲南部與南美東岸間的直航連結性與運輸效率。

經調整後的航線，沿途掛靠港如下（由遠東出發東行）：青島港―上海港―寧波港―香港港―深圳港（鹽田）―聖保羅港（Santos）―伊塔波亞（Itapoa）―布宜諾斯艾利斯―蒙得維的亞―再返回伊塔波亞與帕拉納瓜、再回到聖保羅港後前往恩古拉，接著向東南行至新加坡、香港，最後返回青島。

分析師認為，此次新增恩古拉港停靠，是馬士基與ZIM在不斷優化遠東至南美航線網絡布局下的重要一環，不僅可提升該航線在全球貿易鏈中競爭力，也有助於雙方提升對非洲、中南美洲等市場服務覆蓋與靈活性。航線也反映出在全球貿易持續動態變化與供應鏈需求分散的背景下，主要航運公司積極調整網絡策略以因應市場需求。隨著恩古拉港作為新增停靠點，未來該航線不僅可望提供更廣泛的貨物流通路徑，也將為進出口業者帶來更靈活的航運選擇，有助於提升整體運輸效能與航線可靠性。