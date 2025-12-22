馬士基試航紅海航線為加薩停火帶來復航曙光

根據英國航運相關網站引述，丹麥馬士基航運（APM―Maersk）近日宣布，該公司一艘貨櫃船成功通過紅海（RedSea）與曼德海峽（Babel-Mandeb Strait），這是近兩年來首次有馬士基船舶在該區域航行，此舉被視為全球航運業逐步恢復通過蘇伊士運河（Suez Canal）的關鍵一步。

馬士基指出，由於近期出現加薩衝突停火協議，航運安全風險有所下降，因此進行這項試航行動，但公司強調尚未制定完全恢復蘇伊士運河的具體計畫，將採取「分階段、逐步恢復」策略。

廣告 廣告

自二○二三年十二月起，包括馬士基航運在內的主要航運公司因葉門胡塞武裝組織（Houthi）在紅海發動多起襲擊，紛紛避開紅海與蘇伊士運河航線，改繞過非洲好望角（Cape of Good Hope）航線，以保障船員與貨物安全。

蘇伊士運河是連接亞洲與歐洲最短海上通道，在戰事爆發前曾承擔全球約十分之一海運貿易量。

法國達飛（CMA CGM）也在安全條件允許時，局部恢復蘇伊士運河通航，其他航商則密切觀察安全情勢，採取「觀望」策略，等待更穩定的安全環境再逐步恢復傳統航線。

業內人士認為，紅海航線恢復對全球航運市場具有重大影響，一旦恢復正常通航，可縮短亞洲︱歐洲航程時間並緩解因繞航非洲所增加的時間與成本壓力。

不過，分析師也提醒，加薩地區停火局勢仍然脆弱且不穩定，相關安全風險尚未完全解除，因此業界普遍採取審慎態度。

德國航運研究機構Drewry Shipping Consultants分析師指出，雖然風險程度有所下降，但仍需觀察胡塞武裝未來反應才能判斷何時為完整恢復通航的時機。

分析師表示，馬士基此次試航是對紅海安全狀況的一次測試，未來是否全面恢復通過蘇伊士運河航線，仍取決於地區安全環境持續改善。若傳統航道重啟成功，可望促使全球航運運力迅速回流，並對市場價格產生重大影響。