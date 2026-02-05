馬士基調整NEOBOSSANOVA及NEOSAMBA航線航次

根據英國航運相關網站引述，馬士基航運（APM―Maersk）近日宣布，由於西南及西歐地區持續受到嚴重天氣影響，其負責連接南美東岸與歐洲的NEOBOSSANOVA及NEOSAMBA航線將實施空白航班（blank sailings）安排，以調整航次，並維持服務穩定性。

馬士基指出，在NEOBOSSANOVA航線方面，惡劣氣候條件持續干擾營運，該公司決定在布雷港（Itapoa）段延遲該航線，以減少未來營運干擾。首艘受影響船舶為「CMA CGM Rodolphe」號輪航次608N，預計原訂二月十七日自布雷港啟航；另一次受影響航次為611S，原定於三月九日自丹吉爾地中海港（Tangier Med）出發。

在NEOSAMBA航線部分，由於氣候因素同樣限制船舶通行，馬士基宣布於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）段調整運作，首艘受影響船舶為「Maersk Laguna」航次607N，原計畫於二月十四日自布宜諾斯艾利斯出航；另一次受影響航次611S，原定於三月十三日自南安普敦港（Southampton）啟程。

馬士基強調，此次航次調整是為因應持續惡劣氣候與對歐洲港口作業衝擊，以儘可能維持航線服務可靠性，保障客戶供應鏈運作。

該公司表示，將持續關注氣象與港口運作狀況，並視情況進一步調整服務安排，降低對業務運作影響。