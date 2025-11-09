馬士基財測不如預期 股價重挫約5％

根據英國航運相關網站引述，因投資人對丹麥馬士基集團（A.P. Moller―Maersk）全年獲利預期調升幅度不如預期感到失望，並對未來數季營運表現抱持悲觀態度，該公司股價於十一月六日大跌，投資人擔憂後勢黯淡。

據馬士基公告，二○二五年度稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）預估，介於九十億至九十五億美元之間，高於之前預測的八十億美元下限，但仍略低於市場平均預估的九十一億一千萬美元。

馬士基同時上修全球貨櫃市場展望，預期今年市場將成長約四％，較先前二％至四％區間略為樂觀。該公司第三季財報優於分析師預期，然消息發布後，股價在哥本哈根交易所一度下跌七點五％，收盤跌幅約五％，創下自四月以來最大單日跌幅。

丹麥Sydbank資深分析師詹森指出，今年第三季的確亮眼，但那只是一個短暫的泡沫。即使本季表現不錯，未來獲利環境仍極為艱困，投資人無法從這樣的短期亮點中獲得信心。

詹森表示，全球航運業目前正受低運價影響，即使紅海局勢使全球約七％至八％的船隊無法正常運行，也不足以抵銷新船過剩壓力。同時中美貿易因關稅戰趨緩，亦進一步削弱市場需求。

詹森說，即使第三季表現強勁，但公司仍維持相對疲弱的財務預測，顯示海運部門第四季甚至更長期的獲利壓力仍將持續。他補充，這也意味馬士基明年恐難再進行股票回購計畫，在獲利轉負與現金流受壓情況下執行回購，無異於蠟燭兩頭燒。

馬士基正面臨國際貿易格局劇烈變動。美國政府重新調整全球經貿規則，使航運市場波動加劇。馬士基指出，紅海干擾預料將持續整整一年，雖曾在年初推升運價、暫時緩解船舶供過於求問題，但近月來運價再度回落，導致航運獲利縮水。截至第三季末，全球名義船隊規模較二○二四年同期增加七點六％。

馬士基首席執行長克勒克近日表示，本季最重要的訊息是全球經濟展現韌性，持續支撐該公司多元業務的強勁需求。

他指出，中國是這一波動能的核心，中國龐大製造能力正以出口導向為主，以彌補國內需求疲軟的情況。

分析師認為，儘管馬士基上修財測並強調經營韌性，投資人對航運市場供過於求與地緣風險的擔憂仍主導市場情緒，使該公司股價承壓，前景依舊不明朗。