馬士基、赫伯羅德 2月中恢復紅海航線

根據英國航運相關網站引述，馬士基航運（APM―Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）宣布，將自今（二○二六）年二月中旬起恢復部分紅海（Red Sea）與蘇伊士運河（Suez Canal）航線通行，航行時採海軍護航措施，確保船舶及貨物安全。

自二○二三年底起，因紅海發生攻擊事件，部分船舶被迫繞行非洲南端好望角。當時葉門胡塞武裝組織表示，此舉是為聲援加薩地區的巴勒斯坦人。

馬士基航運聲明，兩家公司共同經營的ME11航線─連結印度與中東地區至地中海的路線，將恢復經由紅海與蘇伊士運河航行。馬士基發言人指出，航行將在海軍護航下進行。

自去年十二月起，馬士基已試航部分航班。馬士基表示，儘管加薩地區自去年十月起暫時停火，但衝突仍未完全停止，雙方仍相互指控違反停火協議。為保障船員、船舶及貨主貨物安全，仍將採取最高等級安全措施。

馬士基也表示，AE12與AE15航線是否恢復經紅海航行將再進行評估。赫伯羅德與馬士基去年成立「雙子星網絡」（Gemini Network），主要為降低航運成本，並提升航班準點率。去年十二月，馬士基的「塞巴洛克號」輪（Sebarok）首次航行此一航道。

克拉克森（Clarksons Research）表示，蘇伊士運河是連結歐洲與亞洲最便捷的航道，在胡塞武裝攻擊事件發生前，約占全球海運貿易總量十％。此次恢復航行，將有助於穩定亞歐間貨物流動，並減少繞行非洲所造成的運輸時間與成本。