馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年

新生代演員馬士媛去年以電影《左撇子女孩》拿下金馬獎最佳新演員獎，接著迎來馬年，「馬氏」、「金馬」、「馬年」三馬齊聚，彷彿預示著馬士媛新年將更上一層樓，她也發揮繪畫天分，親繪馬匹素描，向影迷、讀著拜年。

馬士媛是2000年出生，身為「00後」年輕人卻有成熟穩重的靈魂，主要原因有二，一是她出生在大家庭，有1個大8歲的姊姊跟1個大5歲哥哥，從小跟不同親戚、年齡差很多的人生活在一起，養成她與長輩之間的互動沒有代溝；二是她在拍攝《左撇子女孩》前，經歷過長時間等待表演機會的精神磨練，那段時間她看了很多人性相關的電影，同時讀了很多心靈雞湯。

其中畫畫是馬士媛調適心靈的方法之一，她會自己作畫，也會跟朋友一起聯手畫1張圖，她分享：「我高中讀復興美工，我媽說我從小喜歡畫畫，就問我要不要去，所以高中就念美術，高中過得很快樂。大學念世新圖傳系，可是大學我就開始打工，想當小大人，不是談戀愛就是打工。」

馬士媛認為自己是從高中慢慢開始建立被看到的機會，因為念美術都要學素描，她在高中的時候就當過人像素描模特兒，不過她最終成為演員，沒有選擇靠畫畫為生，「我曾經也想過當刺青師，但又覺得自己無法把畫畫當工作，好像是舒壓的興趣。」

至於馬年的新目標，馬士媛說：「拿到金馬獎之後，很感謝大家有喜歡我表演的方式，來找我的都是說喜歡我的表演，這是一種肯定，不然之前很自我懷疑。」她希望之後可以接到有挑戰的角色、自己可以享受其中，「還有真心希望身邊愛的人、不認識的人都能身體健康，期盼透過演戲給大家力量，特別是去年北捷恐怖攻擊事件後，真的希望大家都能開開心心。」

今年過年馬士媛只有休3天假，會回中和老家陪家人度過，今年有無計畫與穩定交往中的男友結婚？她坦言自己不會亂設這種目標、家人也不會催婚，「我沒有渴望組成家庭，但喜歡跟另外一半分享快樂跟痛苦。」

去年底，馬士媛結束半打工生活正式成為全職演員，雖然她現在經濟狀況還不到穩定，但確實有比以前好很多，她感激說：「還是很感謝去年發生的所有事情，不管是《左撇子女孩》出國參展、參加金馬獎、跑宣傳，我都很感謝是這個劇組，能夠這樣跟著大家一起跑來跑去，要幸運跟努力兼具，才能有這樣的機會，有朋友說也許是因為我很努力，但《左撇子女孩》真的是我的幸運。」