馬士媛奪金馬新演員獎 鼓勵追夢人會有對的位置

（中央社記者洪素津台北22日電）演員馬士媛以「左撇子女孩」獲金馬獎最佳新演員獎，她感謝劇組、家人、愛人及朋友，讓她有勇氣詮釋角色；也鼓勵跟她一樣追夢的人堅持走下去，一定會在對的時間有對的位置。

第62屆金馬獎頒獎典禮今晚在台北流行音樂中心舉行，

馬士媛獲得最佳新演員獎。她首先感謝劇組工作人員，「謝謝你們投入，給予我信任；謝謝沒放棄過我的家人、愛人，想要謝謝不管是在這產業、還是世界上努力堅持做自己喜歡事的所有人，這影響了我，讓我也想找到屬於自己很熱愛的事。」

馬士媛分享，最近有句話影響她很深，「重點不是在於我們是誰，而是我們想傳達的故事和真誠的心，我會真誠、善良好好地走下去。」

她也鼓勵所有跟她一樣一起追夢的人，「你們都沒有問題，你們都超級棒，繼續走下去，相信會在對的時間、對的地方，有對的位置」。（編輯：吳素柔）1141122