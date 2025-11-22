馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人

馬士媛22日奪得人生唯一的金馬獎最佳新演員。（攝影中心：陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓）

最佳新演員最終由馬士媛以《左撇子女孩》擊敗《進行曲》牧森、《眾生相》張迪文等對手，她上台後先向大家鞠躬，並感謝金馬評審給她這個重要肯定，「謝謝《左撇子女孩》所有劇組的人以及陪在我身邊，沒有放棄過我的家人、愛人還有夥伴，在我一無是處的時候陪伴著我，陪我度過人生所有階段。」

談到得獎後最想做的事，她笑說：「我想要睡覺，因為剛好宣傳期。」目前也還沒想好獎座要放哪裡。至於想要對男友、樂團JADE成員嘟嘟說什麼話？她靦腆表示不太好意思，便給了數個飛吻。這也是《左撇子女孩》首個獎項，對於同片的女配獎雙雙落馬，「有安慰NINA（葉子綺）、淑臻，她們還OK。」

最後，她謝謝在這產業、這世界上堅持做自己喜歡所有事的所有人， 「你們讓我也想找到自己熱愛的事」，她更感動地向所有人分享影響自己很深的一段話，「很多時候重點不在於我們是誰，重點在於我們想要傳達的故事是什麼，還有真誠的心，我會帶著這段話好好走下去」。