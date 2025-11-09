馬太鞍保全戶 視警戒等級撤離

花蓮縣光復鄉民眾憂心鳳凰颱風來襲可能形成新堰塞湖，除已準備撤離所需物品，9日也在家門口堆置沙包。（羅亦晽攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游光復鄉，鳳凰颱風來勢洶洶，可能形成新堰塞湖，災民已備妥撤離所需物資，期盼別再釀災，光復鄉公所盤點警戒範圍保全戶共5500人，10日下午將優先預防撤離警戒範圍內弱勢民眾，發布紅色警戒即強制疏散撤離所有保全戶。

受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，海岸浪高明顯，桃園54歲鄧姓男子昨天12時許在宜蘭縣頭城鎮桶盤堀漁港釣魚，突被大浪捲入海中，送醫急救不治；來自台南的8男8女昨早前往舊蘇花公路象鼻隧道，以繩索垂降到海灘戲水，其中1名62歲張姓女子不慎遭海浪捲走，經空勤總隊吊掛上岸已無生命跡象，另受困海灘的4人已脫困。此外，宜蘭壯圍永鎮濱海公園前晚有人落海，海巡獲報仍在搜救。

林保署推估鳳凰颱風極端情境，若東部山區日累積雨量達800毫米，堰塞湖溢流口邊坡土石可能崩塌阻塞河道，形成蓄水量1500萬噸的新堰塞湖，影響地區包括光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉共2720門牌戶。

光復鄉昨有民眾在自家門口堆放沙包，祈求別再淹大水釀嚴重災情，住在鄉公所旁的陳先生無奈說，上次水患雖然在家門前堆放沙包，水淹了100多公分約半層樓高根本沒用，已和家人備好撤離物資。

光復鄉長林清水表示，鄉公所今天會布置7處收容所，午後優先預防撤離弱勢民眾，一旦發布紅色警戒，警戒區民眾全都要強制疏散。

他指出，這次警戒範圍較小，保全戶人數從6000多人降至5500人左右，但平房、低窪地區及上次家中水淹1.5米以上的居民，全數都要強制撤離或依親，經盤點需收容人數約1420人，其他則依親或在自家2樓以上垂直避難。