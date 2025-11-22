馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19死、5人失蹤，其中花蓮光復地區災情嚴重，也使得許多脆弱家庭陷入更深的生存困境。
基督教芥菜種會今天發新聞稿指出，光復洪災讓許多家庭頓失家園，原本辛苦的家庭更陷入艱困，芥菜種會災後第一時間啟動救助服務，社工也看見當地隔代教養、單親照顧及老老照顧的需求，照顧者面臨挑戰更加沉重。
芥菜種會說，除了持續投入中長期救助外，今年聖誕節的「用愛串聯全台」行動，特別送愛到光復，今天在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物陪伴鄉民，期盼社會大眾一同看見照顧者背後的重量與需要。
芥菜種會指出，送愛車隊在成立64年的愛心育幼院集結，以兒少最初心的愛串聯全台的愛，並與北區合作教會從新北出發，將大家的愛送進花蓮光復，明天將在馬太鞍教會，芥菜種會廚師團與志工以辦桌陪伴鄉民、舉辦祝福音樂會及聖誕禮物送上祝福與關懷，盼望在災後家園重新點亮盼望。
芥菜種會表示，在光復已經設立兩個服務據點，面對災後家園恢復，累計完成46戶修繕評估、其中27戶施工中、發放78組床組、贈送31輛機車，另有7台長者電動代步車，其中2台作為據點服務長輩使用，持續陪伴家戶走在重建路上。（編輯：李亨山）1141122
其他人也在看
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 9 小時前
愛爾蘭靠地理優勢 用巨型風箏向藍天借電
發展再生能源，是時代所趨。根據國際再生能源署統計，2024年，太陽能與風力發電 並列 綠能主力，兩者合計 占 再生能源發電量的96.6%。不過架設相關設備，都要耗費鉅額的材料，包括太陽能板與風電渦...大愛電視 ・ 7 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 12 小時前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。活動中，學生的表現亮眼，三年級學 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
基督教芥菜種會送愛到光復 (圖)
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區災情慘重，基督教芥菜種會啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會等方式，將溫暖關懷帶到，22日在愛心育幼院集結出發。中央社 ・ 11 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 11 小時前
賴總統：政府照顧各行各業 籲團結勿被分化
（中央社記者鄭維真彰化21日電）總統賴清德今天說，政府照顧農民及勞工等各行各業，農民符合條件就可申請公地放領，而勞工保險基金如果不夠錢，政府也會負責到底，呼籲大家團結勿被分化，國家會越來越好。中央社 ・ 1 天前
【公告】桃禧114年股東臨時會決議事項
日 期：2025年11月21日公司名稱：桃禧(2750)主 旨：桃禧一一四年股東臨時會決議事項發言人：李三蓮說 明：1.事實發生日:114/11/212.發生緣由:公告本公司一一四年股東臨時會決議事項(1)董事會決議開會日期:114/10/02(2)股東常會召開日期:114/11/21 上午九時整(3)股東常會召開地點:桃園市大園區大觀路777號召開方式:實體股東會(4)召集事由:（一）討論事項：1.通過停止本公司股票公開發行案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權2.通過本公司「公司章程」修訂案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權(二)臨時動議:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
中市外埔區馬鳴國小歡慶60週年 盧秀燕到場祝賀
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市外埔區馬鳴國小今(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶互傳媒 ・ 11 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 8 小時前
月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。民視 ・ 8 小時前
願賭服輸！預言颱風假失準 兌現百隻烤雞台東「放生」
台灣1家烤雞業者日前放話「颱風沒放假就送烤雞」，今（22）日履行承諾，在台東市區免費送100隻烤雞。活動原訂上午8點開放排隊，現場一早就湧入人潮，名額在11點前即全數發完，場面熱鬧。業者更自掏腰包請排隊鄉親喝飲料，讓民眾直呼「有夠貼心」。中時新聞網 ・ 11 小時前
【公告】元隆董事會決議召開115年第1次股東臨時會
日 期：2025年11月21日公司名稱：元隆(6287)主 旨：元隆董事會決議召開115年第1次股東臨時會發言人：范權奏說 明：1.事實發生日:114/11/212.發生緣由:董事會擬訂召開本公司115年第1次股東臨時會董事會決議日期:114/11/21股東臨時會召開日期:115/01/07股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館)股票停止過戶期間:114/12/09-115/01/07召集事由:一、討論事項:案由一：擬申請停止股票公開發行案。案由二：擬修訂公司章程部份條文案。案由三：擬修訂股東會議事規則部份條文案。案由四：擬修訂董事選舉辦法部份條文案。二、選舉事項：案由一：擬補選監察人案。三、其它議案及臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1、依公司法第165條規定，自114年12月9日起至115年1月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於114年12月8日下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市博愛路17號3樓)辦理過戶。2、開會通知書及委託書將於開會前中央社財經 ・ 1 天前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 9 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 11 小時前
違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。中央社 ・ 12 小時前
中華電展示3大智慧防災系統 強化防災韌性
（中央社記者江明晏台北21日電）提升防災韌性，中華電信今天宣布，展示3大智慧防災系統，以科技力量強化災害應變能力，例如，針對颱風孤島、海嘯與土石流3類災害，中華電研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間。中央社 ・ 1 天前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 11 小時前
TPBL》全隊7人得分達兩位數 夢想家斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家22日在台灣職籃大聯盟(TPBL)例行賽主場遭遇新竹御嵿攻城獅，靠著全隊7人得分達到兩位數的平均火力，加上投進本季新高13顆三分球，夢想家最後以113比98擊敗攻城獅，拿下本季第4勝(5敗)，也讓攻城獅無奈中止3連勝。中時新聞網 ・ 10 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 11 小時前