馬太鞍堰塞湖全球第4大 林保署設4監測防線

▲農業部林業及自然保育署花蓮分屬長黃群策，說明堰塞湖監測近況。（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2025年7月25日，林保署花蓮分署從衛星圖發現全球第4大馬太鞍堰塞湖，便積極與學術單位展開調查及撤離研擬，最終仍釀災。分署長黃群策接受專訪，表示已對堰塞湖建立4監測，並派員進駐湖頂開挖壩體。

▲2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量近3個月變化。（圖／NOWNEWS專題專案中心製表）

時序入冬，馬太鞍堰塞湖蓄水量從2025年9月23日溢流前9100萬公噸，截至今（2026）年1月2日降為26.1萬公噸，大幅減少99.71％，警報暫時解除。然而真正的「未爆彈」仍懸掛在壩體上，尚未崩塌2.2億公噸土砂，相當於可蓋65棟台北101大樓，若再度滑落堵住河道，恐再度生成堰塞湖。

「警報暫時解除，明（2026）年汛期來臨前持續監測（馬太鞍堰塞湖），瓦解壩體才是真正挑戰。」黃群策神情肅穆、沒有一絲鬆懈，在壩體尚未瓦解之前，花蓮分署與學術單位建立4道監測堰塞湖防線，達到預警防災目的。

防線1：水位監測

去（2025）年7月25日首度發現堰塞湖後，花蓮分署委託成功大學防災研究中心團隊（簡稱成大防災團隊）8月初於湖底放置水位觀測系統，並成功推估堰塞湖溢流時間與流量，該設備於洪災當天被沖走。

洪災後17天，10月9日成大防災團隊二度投放新型壓力式水位計，透過監控水位數據作為防災應變依據。10月16日，由「日本台灣交流協會」贈送我國「投入式水位觀測浮標」，3天後投放該浮標，全面精準監測水位。

▲2025年10月19日，成大防災研究中心與特搜隊人員，順利在馬太鞍溪堰塞湖面投放水位計成功。（圖／花蓮分署提供）

防線2：邊坡監測

早在事發前的7月21日，陽明交大團隊監測發現有大規模山崩訊號。去（2025）年12月7日陽明交大團隊設置「微地動監測儀」，透過偵測崩塌所發生的訊號，達到預警的功能。

黃群策解釋，透過儀器捕捉「不尋常的土砂快速崩塌」或「大量水流」所產生的訊號，該儀器可全天運作、不受天候影響，強化監測堰塞湖壩體及周邊坡面變化。

▲2025年12月7日，花蓮分署增設微地動儀，強化堰塞湖監測預警功能。（圖／花蓮分署提供）

防線3：人員監測

除了數據監測外，花蓮分署直接派人24小時住在山上，用目視、空拍機，甚至「聽聲音」的方式緊盯河道與壩體每次異動。黃群策說明，若天氣允許時，同仁每天拍3次空拍，依照天氣情況彈性調整，把影像帶回來做前後比對，觀察壩體沖刷、土砂崩落及河道堵塞等地貌變化，透過影像追蹤壩體變化。

▲2026年1月4日，馬太鞍溪堰塞湖空拍畫面。（圖／花蓮分署提供）

防線4：即時監測

花蓮分署在光復林道等2處架設即時監控影像，觀察壩體與河段。黃群策指出，透過上述4道監測防線，只要上游堰塞湖出現異常，能在最短時間內判讀、確認、通報，讓下游至少有約40分鐘撤離與封橋。實戰演練下，過去曾2度成功預警便橋淹沒，提早封橋未釀成災害。

事實上，除了設4道監測防線之外，花蓮分署已採取積極作為，委託曾完成燕子口堰塞湖工程的晶富營造，於非汛期沿馬太鞍溪河床上溯，一度發生邊坡崩塌致使機具被掩埋，所幸無人員傷亡，團隊終於在12月28日成功抵達壩頂。

團隊在堰塞湖附近紮營，並嘗試降挖壩體，逐步排洩湖水、恢復河道。目前正在施作的溪床便道，預計今（2026）年6月前完成，盼能通到壩頂，因應中、長期施工，進行上游邊坡大量土砂的控制減緩下移、固定土砂等防止堰塞湖再度形成的措施。

▲2025年12月31日，晶富營造在堰塞湖附近紮營，並嘗試降挖壩體，逐步排洩湖水、恢復河道。（圖／花蓮分署提供）

對此，台大地質系退休教授陳文山分析，小型堰塞湖可透過炸山、怪手降挖壩體等人為方式整治。但馬太鞍溪上游仍有約2.2億噸土砂，短期難以清除，恐需20、30年，只能仰賴天然風雨沖刷，當務之急是汛期前完成下游河道清淤。

農業部農村發展及水土保持署統計，全台累計89處堰塞湖案例，目前約有20至30處具形成風險。陳文山強調，預防與減災關鍵在監測掌握與分級處置，小型堰塞湖宜分段降挖、導流並避開豪雨；大型壩體則應優先處理下游通洪空間，建立跨機關監測、預警與撤離機制，降低汛期災害風險。

「自然力量無法被精準預測，只有更審慎、更尊重科學的方式防災。」黃群策總結洪災的啟示，透過監測與資訊傳遞，讓中央、地方與居民平時反覆演練，提高防災意識，打造全民韌性社區。

