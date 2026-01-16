馬太鞍堰塞湖威脅大幅降低 林保署重裝水位計 緊盯水情

林保署花蓮分署重新安裝新的側岸式水位計。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

堰塞湖水位持續監測。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決造成923光復洪災，林保署花蓮分署在堰塞湖上游放置投入式水位計監測，經過約3個月電力耗盡，已重新放置另一新的水位計，持續監控水位外，花蓮分署也說明堰塞湖上游最新狀況，經施工團隊歷經半個月降挖，蓄水量已緩慢且穩定排水，今上午已降至約14.6萬立方公尺，威脅大幅降低。

重新防治水位監測器，成功大學防災研究中心副主任臧運忠（左）、副主任李心平（右）協助放置。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

內政部空勤總隊直升機、消防署特種搜救人員及成大防災中心團隊，協助取回電力耗盡的水位計，重新放置新器材。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮分署表示，持續水位觀測對防災警戒極為重要，原本在馬太鞍溪上游堰塞湖裝設投入式水位計，因電力耗盡失去功能，15日在空勤總隊直升機及消防署特種搜救人員協助下，完成回收並運返地面，同時於湖區重新安裝新的側岸式水位計，由成功大學防災中心專業團隊協助執行安裝作業，確保水位監控能持續運作，即時監測堰塞湖水位變化。

因堰塞湖蓄水仍威脅下游安全，為此，林保署花蓮分署去年12月28日委由施工團隊冒險挺進壩頂展開降挖作業，引導湖水排出，歷經半個多月努力，目前已初步展現成效。

監測資料顯示，霸體高度已降約2.5公尺，堰塞湖蓄水量也從施工前約30萬立方公尺，經緩慢且穩定的降挖排水作業，今已降至約14.6萬立方公尺。

花蓮分署長黃群策表示，預期目標希望能把堰塞湖蓄水放乾，不過持續觀察，湖底污泥淤積太多太深，可能沒有辦法完全放乾，但以目前蓄水量，已不構成威脅，但會持續開挖作業，將水放到最少。

他說，施工團隊工期還有一週，將持續開挖，「能降多少就降多少」。雖然水量排放進度穩定，但施工過程仍面臨諸多挑戰，包括落石彈跳風險及土石滑動堆積於河道，影響運補車輛通行，也導致施工團隊生活物資及油料補給受阻。工程後期已改由私人直升機業者採取吊掛方式運送物資，確保施工團隊順利補給，完成開挖作業。

