馬太鞍堰塞湖救災關懷 日本來台交流取經

強化台日交流，國家災害防救科技中心與日本防災研究所，(20日)在花蓮靜思堂，聚焦馬太鞍堰塞湖防災經驗，舉辦報告分享與討論會；透過實地踏勘太魯閣、經驗分享監測成果等安排，也邀請慈濟基金會分享第一線救災與關懷歷程，累積雙方未來在防災，能更防患未然。

精準掌握進水量的水位計，在馬太鞍溪堰塞湖一直扮演重要工具。

成功大學防災研究中心副主任 李心平：「日本發展了一套，專門為了堰塞湖監測的，投入式的水位計，所有的應變，所有的撤離，其實都需要水位的資料，這也就是為什麼，我們一直持續的，在馬太鞍溪這邊，去把水位計的資料，把它設定起來，然後同時申請，日本的設備來做支援。」

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災後近四個月，除了持續監控水位變化，協助受災鄉親的重建之路仍在進行。

國家災害防救科技中心與日本防災科學技術研究所，在花蓮舉辦分享討論會，也邀請慈濟基金會經驗交流。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「因為在這麼大的災害，一定有很多心裡，有災後創傷症候群，所以我們有心衛計畫，平常我們跟他們(農友)，有產銷班的協助，我們希望在今年3月、4月，能夠協助他們(農友)農田復育。」

國家災防科技中心主任秘書 李維森：「因為日本跟台灣很像，這樣的災害經驗 他們也有，所以他們希望，把台灣的經驗也學到，跟日本的經驗，然後以後做個交流，看雙方可以未來針對這個，大規模災害，特別像這種崩塌的情況，怎麼樣能夠進一步的，減低災害的衝擊跟傷亡。」

期盼透過實際走訪等安排，強化台日未來在防災監測與應變，累積更完整的準備。

