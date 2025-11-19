馬太鞍堰塞湖洪災後56天 「救全村一命」大馬村長爆過勞急開刀！家屬憂

社會中心／李紹宏報導

花蓮堰塞湖災情嚴重，已經進入第56天，現在卻驚傳，持續在第一線為村落重建奮鬥的基層人員，身體健康亮起紅燈。一名家屬今（19）日焦急表示，長期未曾休息、過度操勞的大馬村村長王梓安，因持續發燒、發炎指數不斷上升，已緊急送往花蓮慈濟醫院並確定需接受手術。

家人焦急表示，爸爸是大馬村村長王梓安，因長期未曾休息、過度操勞導致送醫急救，希望大家能給予祝福，讓爸爸脫離險境。（圖／翻攝自王湘惠 Wang Hsiang Huei（八萬）臉書）

台灣國家女足代表隊隊長王湘惠（八萬）在臉書上指出，爸爸王梓安是花蓮大馬村村長，自堰塞湖災情發生以來，始終堅守村落，扛起無止盡的重建與高壓事務，未曾好好休息，「鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。但爸爸今天的狀況仍然不好。於是，兩位老人家又開著 193 縣道，慢慢開了好久，終於抵達花蓮慈濟醫院急診室」。

王湘惠心痛地說，「災情期間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。而現在身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛。」不僅希望神能看顧爸爸的健康，替爸爸加油，同時也請大馬村村落事務聯繫總幹事，物資暫緩中。

受颱風肆虐，暴雨不斷，花蓮堰塞湖溢流災情嚴重。（圖／資料照）

貼文一出，不少網友刷一票溫情祝福，「硬朗的王爸爸先喘口氣、多休息！極端氣候下多變化的災害環境，導致防災治災避災是場長期的奮戰，這不是單單你一個人的責任」、「三哥加油，前些日子忙風災，現在要好好進廠將身子顧好，手術有神看顧，早日康復～」、「祝村長平安平安」、「昨晚知道村長發燒無法參加會議，希望村長好好休息，早日康復。健康是最重要的」。

