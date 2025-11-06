「馬太鞍堰塞湖洪災」重創光復 花蓮縣議會嚴正要求縣府儘速修正預算、編列重建經費
【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】0923馬太鞍堰塞湖洪災重創花蓮縣光復地區，造成19位鄉親不幸罹難、5人下落不明，地方產業、家園及環境皆受到嚴重影響。花蓮縣議會指出，災後首要任務應是協助受災鄉親儘速恢復生活秩序、推動復原重建，使社區早日回穩。
花蓮縣政府於114年10月14日將115年度總預算案送達議會審議，經檢視後發現，預算內容未納入任何針對此次重大災害之復原、重建或安置規劃經費。此舉與災情需求明顯脫節，亦有忽略受災民眾迫切需求之疑慮。
議會於10月22日正式函請縣政府應審酌復原重建與預防性工程之實際需要，儘速補充修正後再送審。然縣府於10月27日函復表示，災後所需經費以114年度災害準備金及「移緩濟急」方式支應，不足部分報請中央補助，復原重建經費將於115年追加預算編列。議會認為此回應過於消極，10月30日再度函請縣府修正，惟迄今仍未獲具體回覆。
議會進一步指出，財政收支劃分法修正後，花蓮縣115年度普通統籌分配款總額較上年度增加達148億3,848萬7,000元，財源成長幅度顯著。縣府理應有能力並有責任優先編列災後復原相關經費，妥善分配財政資源，兼顧縣內均衡發展與鄉鎮財政支持。
議會強調，災後重建事關重大，縣府若仍遲未提出具體補充與修正預算，不僅辜負受災鄉親的殷切期盼，更恐有怠忽職守之虞。花蓮縣議會呼籲縣政府立即檢討115年度總預算內容，將災後復原、安置及預防性工程納入整體規劃，以務實作為回應地方民意。
地方議會依《地方制度法》負有監督預算與守護民意之責，絕不容縣府以消極或拖延態度面對重大災害重建事務，未來將持續嚴密監督，確保縣府以具體行動落實災後重建，真正做到與民同在、為民而行。
更多警政時報報導
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 6 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 9 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 7 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 22 小時前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 10 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
中方官員全部坐正一語不發 川普憶川習會：沒見過有人那麼害怕
美國總統川普週三（11/5）邀請共和黨參議員在白宮舉行早餐會，致詞時提到上週與中國國家主席習近平會談時的情況。他透露，當時他直接向習近平身邊的高官問問題，但高官一語不發，都顯得非常害怕。太報 ・ 8 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 16 小時前
內幕／蘇巧慧選新北！李四川在等「這時機」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會5日通過，提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長；民眾黨主席黃國昌則早已開始布局選戰，相較之下，藍營似乎進度落後，最有可能參選的台北市副市長李四川，目前仍忙於市務。藍營...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
高雄、台南初選起跑 賴清德3點提醒：不得損害黨形象 嚴禁相互攻訐
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，將從11月10日到14日進行初選登記。兼任民進黨主席的總統賴清德今天提醒黨內3點，初選過程不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭、嚴禁相互攻訐。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了EBC東森新聞 ・ 1 天前