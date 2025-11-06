「馬太鞍堰塞湖洪災」重創光復 花蓮縣議會嚴正要求縣府儘速修正預算、編列重建經費

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】0923馬太鞍堰塞湖洪災重創花蓮縣光復地區，造成19位鄉親不幸罹難、5人下落不明，地方產業、家園及環境皆受到嚴重影響。花蓮縣議會指出，災後首要任務應是協助受災鄉親儘速恢復生活秩序、推動復原重建，使社區早日回穩。

花蓮縣政府於114年10月14日將115年度總預算案送達議會審議，經檢視後發現，預算內容未納入任何針對此次重大災害之復原、重建或安置規劃經費。此舉與災情需求明顯脫節，亦有忽略受災民眾迫切需求之疑慮。

花蓮縣議會現場。（圖/翻攝自花蓮縣議會臉書）

議會於10月22日正式函請縣政府應審酌復原重建與預防性工程之實際需要，儘速補充修正後再送審。然縣府於10月27日函復表示，災後所需經費以114年度災害準備金及「移緩濟急」方式支應，不足部分報請中央補助，復原重建經費將於115年追加預算編列。議會認為此回應過於消極，10月30日再度函請縣府修正，惟迄今仍未獲具體回覆。

議會進一步指出，財政收支劃分法修正後，花蓮縣115年度普通統籌分配款總額較上年度增加達148億3,848萬7,000元，財源成長幅度顯著。縣府理應有能力並有責任優先編列災後復原相關經費，妥善分配財政資源，兼顧縣內均衡發展與鄉鎮財政支持。

花蓮縣議長張峻。（圖/翻攝自花蓮縣議會臉書）

議會強調，災後重建事關重大，縣府若仍遲未提出具體補充與修正預算，不僅辜負受災鄉親的殷切期盼，更恐有怠忽職守之虞。花蓮縣議會呼籲縣政府立即檢討115年度總預算內容，將災後復原、安置及預防性工程納入整體規劃，以務實作為回應地方民意。

地方議會依《地方制度法》負有監督預算與守護民意之責，絕不容縣府以消極或拖延態度面對重大災害重建事務，未來將持續嚴密監督，確保縣府以具體行動落實災後重建，真正做到與民同在、為民而行。

