馬太鞍堰塞湖洪災19死 光復鄉長林清水遭聲押！

針對馬太鞍溪堰塞湖洪災，檢方14號指揮檢調發動搜索包括鄉長林清水住處，以及光復鄉公所等地，共帶回4人，經過漏夜偵訊，光復鄉長林清水涉及過失致死罪及偽造文書罪，檢方聲請羈押；另外，民政課曾姓前承辦員複訊後裁定限制住居、限制出海。

檢調閱撤離名冊 釐清鄉公所是否撤離疏失

去年9月23號，馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重洪災，共造成19人死亡、5人失蹤，當時中央監測已多次發出溢流警報，卻仍有當地居民指控「沒收到疏散通知」，引發外界質疑；檢方認為，釀成如此重大傷亡，負責疏散的光復鄉公所沒有善盡職務。

14號一早，檢調大動作搜索花蓮光復鄉公所，同步前往光復鄉長林清水以及張姓秘書的住處等，展開搜索行動，一共帶回4人進一步訊問。

得知鄉長等人被訊問的消息，受災戶直言，「活該啊！你應該就是要抓去被關，鄉長是最倒楣嘛，那我們就開始笑了，鄉長是不是又要找村長和里長來背黑鍋，那就一連串大家都吃下來，最倒楣就是我們鄉民。」

失聯者家屬林小姐則說，如果你有宣導，我相信佛祖街的聽到一定會有離開的人，怎麼可能還會有人在裡面。災民代表Lisin Haluwey理新‧哈魯蔚則強調，「我們想要的是到底真相是什麼！」

經過檢調10小時偵訊，包括花蓮光復鄉長林清水、光復鄉公所張姓秘書陸續移送花蓮地檢署復訊，民政課曾姓前承辦員晚上11點多就結束復訊，限制住居及限制出海；另外經過漏夜偵訊，光復鄉長林清水涉及過失致死罪及偽造文書罪，檢方聲請羈押。

※未經判決確定者，應推定為無罪

花蓮／陳勁曄

