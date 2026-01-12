馬太鞍堰塞湖溢流沉積泥含礦 陶藝家發現可當釉料、胚土材料

茶葉置入壺中加進熱水，隨後將茶湯倒進杯中，陶藝家陳金旺所使用的這套茶具，就是自己燒製的馬太鞍溪岩壺，所用的材料就是來自於花蓮，馬太鞍溪溢流所留下的沉積泥。

陶藝家陳金旺表示，「這就是用光復土當胚，用光復砂當表面的釉色，你今天為了達到釉的熔融，砂的熔融，相對的，它土已經受不了這樣的溫度，它就會垮下去。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在去（2025）年9月發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，經過清理後留下數量約600萬噸的沉積泥。而陳金旺歷經多次試驗及失敗，掌握最適合的溫度，才得以燒成作品。陳金旺表示，堰塞湖等同自然的分離器，將沉積泥分成砂和土，除了土可以成為胚土材料，砂則可以當成天然釉料。

陶藝家陳金旺指出，「土，溫度只有1220℃的時候，我們就必須要用砂，來迎合土的溫度，我們不需要加入外來的助熔劑，我們直接把土加到砂裡面去，可降低砂的溫度，讓砂與土變成同溫層。」

陳金旺表示，砂可以成為提早玻化的助熔劑，也因為順磁性的天然礦物，其中的鐵成分嵌在矽酸鹽當中，讓釉可以穩定發色，造就青綠色的光澤，搭配自然孔洞的質感，成為獨特作品。他除了命名為光復泥系統，也完成學術論文，並投稿國際期刊。

國立臺灣工藝研究發展中心技術組長蔡體智指出，「一方面可以清除那些淤泥、泥砂，二方面也是幫助地方，就它們以往的產業，再把它做一個優化。」

工藝中心表示，這項發現除了可應用於柴燒還原技法改良，也為工藝材料創新開啟新的可能，可望利用在建材，環境修復及文創等領域，也會積極給予協助。

