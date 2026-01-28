馬太鞍堰塞湖潰堤釀19死！國民黨控司法手段針對徐榛蔚 告發劉世芳3部會首長廢弛職務

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，日前搜索光復鄉公所及鄉長林清水住處等地，並向法院聲請羈押林清水獲准，昨日又有媒體報導，指林清水於偵訊時緊咬花蓮縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情恐向上延燒。對此，國民黨花蓮縣議會黨團與立委陳玉珍、翁曉玲，今（28）日也前往台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉嫌廢弛職務，怒斥執政黨將司法作為工具要對付徐榛蔚。

馬太鞍溪堰塞湖案造成19死5失蹤的悲劇，責任歸屬問題至今仍延燒，國民黨花蓮縣議會黨團今（28）日也前往台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉嫌廢弛職務。（圖／行政院提供）

國民黨花蓮縣議會黨團今日前往台北地檢署告發多個部會部長，立委陳玉珍、翁曉玲、林倩綺等人也到場，陳玉珍向媒體表示，執政黨不反省中央，卻找基層開刀，「先收押我們的光復鄉長，接著還意圖利用司法手段、政治打壓的方法來針對徐榛蔚，用司法工具來做政治鬥爭之實。」

花蓮縣議員吳建志也提到，馬太鞍溪歸中央管、依法救災權責也在中央，他在去年8月就在臉書上提醒處理堰塞湖問題，但中央沒動作，甚至長達9年沒有主動疏濬紀錄，是誰失職非常明顯。且行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季曾多次表示堰塞湖「無立即危險」、「10月底才會溢流」，潰壩時也沒有施放海嘯警報等，使地方與當地居民誤判風險。

吳建志並指出，依照《土石崩塌及水災疏散避難作業要點》，完整疏散計畫應由中央七部會輔導地方鄉鎮公所完成，但中央直至去年10月18日堰塞湖已潰堤近1個月才完成相關疏散計畫，所以災前完全沒有8600人的疏散計劃。他也強調，須撤離人數在災前短短2天內從690人暴增至8600人，根本令地方政府無所適從。

