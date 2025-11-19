馬太鞍堰塞湖災區重建 部落青年籲落實知情參與、符合需求

立法院今天(19日)審查行政院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，同一時間，馬太鞍流域部落青年聯盟在立法院場外召開記者會，呼籲中央協調會報納入地方代表，以確保新台幣300億元經費用對地方，能回應災民的真實需求。

為協調整合跨部會資源、有效推動執行特別預算，行政院前進協調所在10月25日轉型為「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，並由公共工程委員會主委陳金德擔任執行秘書。

太巴塱部落青年那莫諾虎指出，這次特別預算案編列的項目多半是大型工程，這種工程導向的災後重建政策已是多年來的沉痾，知名案例就是莫拉克風災，但事實上，法律不是沒有要求政府把公民參與權利納入政府決策，因此，部落青年今天站出來，就是要提醒行政單位建立透明公開的參與程序，讓災後重建真正回到以人為本、尊重文化、符合地方需求的治理方向。

以加里洞部落為例，加里洞青年江晏瑜指出，雖然加里洞不是堰塞湖災害主要災區，但在較低窪區域仍有7戶受災戶，淹水高度達130公分，災民中甚至包含2位獨居長者，這個部落的地形、災情成因跟鄰近的阿陶莫部落完全不同，卻因為受災戶比較少，在許多討論中經常被忽略。她說：『(原音)到今天已經58天，我們參與多場會議，包含中央前進協調所、花蓮縣政府、原民會、農業部主導的各個會議，最基本的災民造冊到撤離名單都可以顯示出地方政府失靈，而後續的安置選址到中繼屋的規劃也沒有看到加里洞被納入討論，在資訊不透明、資料未公開的情況下，我們只能合理地推論，加里洞很可能沒有被列在目前300億的重建規劃中。』

江晏瑜更指出，加里洞附近沒有任何堤防設施保護，泥沙淤積、溪流回堵以及堤防缺口等淹水風險的因應對策也都沒有被納入目前的重建規劃中；另外，鄰近部落的東富國小地勢較高，明明是個不錯的避難地點，卻因為政府不積極在此處整備物資、設備，導致居民每次都被要求撤離到6公里遠的安置所，這些問題都源於政府持續漠視地方居民的心聲。

身為加里洞居民之一的江晏瑜呼籲中央盡快納入各部落的聲音，落實部落知情參與、諮商同意，讓災後重建決策能真正回應災區現場狀況與需求。