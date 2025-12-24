馬太鞍堰塞湖災後山壁裸露 林保署空投種子復育

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決後，造成山區山壁裸露，遇豪雨或地震有崩塌風險，林業保育署花蓮分署啟動災後復育，對陡峭邊坡播撒本土植物種子，預計下月可達20公頃。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，馬太鞍溪上游左側有一片約300公尺的大規模崩塌，裸露山壁地形陡峭、範圍廣且邊坡不穩定。

黃群策說，初步選定從相對穩定的坡腳開始，以直升機跟無人機撒種子，嘗試空投五節芒、高山甜根子草等本土植物種子，希望讓植物根系穩定土壤，若成效好，就能加大復育面積，避免土石滑落。

黃群策表示，第一階段已播撒3公頃，以原生種台灣赤楊為主，預計到明年1月前，可達20公頃。

花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約28.3萬立方公尺，是溢流前的0.32％。

黃群策說，堰塞湖施工便道已決標，將沿著溪床開設13公里長的便道，預計明年6月完工，在汛期前評估並進行壩頂降挖。（編輯：林恕暉）1141224