馬太鞍堰塞湖特別條例300億三讀通過 徐榛蔚：有助於救災專款專用

對於樺加沙颱風暨馬太鞍溪堰塞湖重建條例通過，花蓮縣長徐榛蔚說，300億元有助於災區建設。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月溢流後造成光復鄉、鳳林鎮災情，國民黨立院總召傅崐萁、鄭天財提出樺加沙颱風暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例，今天上午在立院壓倒性三讀通過，花蓮縣長徐榛蔚中午在議會聽到消息，直呼「很高興」，她說，災區救災的經費有了特別條例300億元，將可專款專用，縣府也將彙整災民意見給中央參考。

樺加沙暨馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例通過，徐榛蔚說，感謝朝野重視光復的災區的恢復以及重建，未來有專款可專用，未來中央各部會之後將舉辦很多的工作會議，以及後續的施行辦法，花蓮縣政府將彙整災民的心聲和意見提供中央參考，以制訂施行細則或作業規定辦法。

廣告 廣告

徐榛蔚舉例，災區許多小商家企業，生財器具及設備、民眾汽機車或業者重機具損毀，有些都還在繳交貸款，但目前無法得到賑災基金會或中央補助，比如報廢只有5萬元補助，或是重購新車才有貨物稅減免，針對受災民眾的反應，縣府將彙整提供給中央。

徐榛蔚也說，重建條例通過後，希望中繼屋的部分，國土署趕快針對部落、佛祖街重災區的住戶確立申請資格，另外，房屋主結構受損不能居住時，房屋重建的部分中央也要訂出補助辦法，是否要比照0403地震補助的標準，包括房屋、集合式住宅、公共建築等補貼方案，都有機會訂定更加周全。

她說，從本月22日起，縣府前進指揮所轉型復原重建服務中心，後續會在各村舉行座談會，宣導我們專法之後所訂定的作業辦法、施行細則，這對光復、鳳林、萬榮整個災區有系統的重建是很重要的。

另外，改善區域排水、汙水下水道、灌溉水圳、家戶聯網的警報系統都是可以做的；針對佛祖街以東以北的大片洪泛區仍埋在土中，也希望中央及農業部協助，將來在專法內也可以來訂定清理及復原工作。

【看原文連結】

更多自由時報報導

花蓮縣府遭爆花快1億元買救災便當嗆告 議員胡仁順：要告來告我

傅崐萁又要300億！重建條例將三讀 網灌爆：這次要拿幾億買便當？

民間救難機具只幫到明天！失聯者女兒痛心哭了：只想找到爸爸媽媽

徐榛蔚報告馬太鞍洪災頻甩鍋中央 張美慧批：對季連成沒一句感謝

