馬太鞍堰塞湖穩定溢流中！37小時水位下降9.3公尺 空拍圖曝光

昨(11)日傍晚馬太鞍溪堰塞湖空拍照。 圖：林保署花蓮分署／提供

[Newtalk新聞] 繼9月馬太鞍溪堰塞湖溢流造成傷亡後，該處的情況就備受關注，對此，林業保育署花蓮分署指出，這次在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷，水位緩慢下降中，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。

林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，自10日凌晨起水位就緩慢下降中，且截至當天23時起至今日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。

由於堰塞湖集水區面積僅占馬太鞍溪橋上游整體集水區面積的40％，因此馬太鞍堰塞湖目前雖然呈現水位與蓄水量緩慢下降與減少的狀況，但若集水區另外60％的斜坡單元發生短延時強降雨事件，仍可能導致下游的馬太鞍溪橋河道水位些微抬升。

不過鳳凰颱風對台灣影響將逐漸減弱，後續若中央氣象署定量降水預報在未來24小時預估降雨量低於200毫米，經空勘確認堰塞湖區水位無異常下降、溢流穩定，下方溢流水道沒有堵塞致再次蓄水，且經河川管理單位確認河道已達可解除警戒之水位，經評估無虞即可解除堰塞湖紅色警戒。

