馬太鞍堰塞湖蓄水僅剩2.6萬平方公尺 林保署花蓮分署：達階段性任務風險大降

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖降挖工作仍受關注，林業保育署花蓮分署今（26）日表示，歷經近1個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由27.9萬立方公尺降至2.6萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。花蓮分署說明，惟因湖區下游壩區下切河谷發生崩塌阻斷進出路線，14名施工人員於今日上午由空勤總隊直升機順利載送撤離，全員平安並圓滿達成階段性任務。

「最後不得不商請空勤直升機救援之種種難關，終於完成壩體降挖導水階段性任務，備極艱辛。」花蓮分署指出，自9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決災後，林業保育署為降低堰塞湖殘餘水體風險，於汛期後委託燕子口堰塞湖降挖工程團隊，自去年12月冒險沿著馬太鞍溪河道挺進至壩區進行河道降挖工作，花了將近1個月的時間排除萬難，歷經道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩定、體力耗盡、克服人員機具遭落石彈跳掩埋，以及物資運補路線遭土石崩落阻塞河道導致運補交通中斷。

花蓮分署表示，因山上崩積土砂仍具坍塌崩落潛勢，施工人員原規劃下撤路線於1月11日在距離溢流口下游1.5公里的V型河谷上邊坡，發生大約18公頃的大量土石崩坍，滑落土體擠壓河道造成河道束縮，影響施工人員下撤安全。

分署說明，為安全考量，經內政部空勤總隊的協助，於今日早上透過空勤直升機的載運下已將施工團隊14人平安接送返回平地，目前所有施工機具仍暫時留置堰塞湖壩區現場，以備日後不時之需。

花蓮分署分署長黃群策感謝降挖施工團隊的辛勞及冒險完成這項艱鉅的任務，特別前往大農大富森林園區迎接，向施工團隊贈送蘋果致意，表達「平平安安」歸來，圓滿完成這項任務。未來花蓮分署也將在汛期前進行相關防減災工作，以降低下游的風險。

此外，由林業保育署花蓮分署委託的陽明交大團隊一行人於昨日由專業登山嚮導引領下，沿萬榮林道以徒步及繩索垂降方式，前往馬太鞍溪堰塞湖左側之崩塌堆積區，針對災後現場狀況進行地表地質調查、地球物理探查以及三維立體建模等工作，預計29日完成調查工作後再步行下山。本次行程主要任務在於建構崩塌區地工模型，以利於後續穩定分析與致災風險評估所用。

照片來源：林保署花蓮分署

