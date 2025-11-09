馬太鞍堰塞湖達黃色警戒 雨量模擬極端情況可能形成新湖

眼看鳳凰颱風逐漸逼近，讓花蓮光復鄉居民不敢大意，不只在住家門口放沙包，甚至拉上防水布，就怕上次的溢流事件重演。

當地鄉民說：「你看我們有的家裡都整理好了，現在如果再一次，那我們東西呢，不就又泡湯了。」

花蓮光復鄉長林清水表示，「如果紅色警戒一定就是說一定停班停課，那我們就可以很快地來撤離工作。」

由於未來幾天的降水預報達到黃色警戒，林保署花蓮分署已請花蓮縣府、光復、鳳林與萬榮等鄉公所，及早進行預防疏散撤離，因為根據中央氣象署，公布未來幾天的累積降雨量來看，極端模擬情況如果雨量達800毫米，馬太鞍溪可能出現新崩塌，形成新的堰塞湖。

林業保育署花蓮分署黃群策分署長指出，「極端的情況之下，預測堰塞湖會發生的狀況，雨量的水會下來之外，可能在上游會形成新的堰塞湖，我們預估的最大水量大概是1500萬噸。」

再往南走，台東各地農民也繃緊神經，就怕颱風一來血本無歸，提前搶收稻米和香蕉。

台東農民表示，「搶割農民就間接損失，但是如果颱風一來損失更大，所以農民二選一就是搶割。」

嘉義布袋觀光漁船業者也急忙綁繩索固定；嘉義義竹的百年古厝，只修復到一半，就怕這次颱風會帶來更大災害；還有工人提前拆除義竹魚塭旁的鐵皮屋倉庫。

古厝修復工人說：「現在的做法稍微有改變，看能不能撐過這個颱風。」

拆除工人表示，「你沒有拆下來，這個已經壞了，等一下砸下來很倒楣。」

新北新店的錦秀社區，上次因大雨擋土牆崩塌，這次也趁颱風來襲前趕緊對邊坡噴漿固定；前往基隆八斗子遊艇碼頭，許多遊艇不是移往路面放置，就是多綁上繩索固定。

遊艇公司王姓員工說：「把這些纜繩全部固定好，防止這些船體去碰撞然後造成損壞。」

因應颱風，各地嚴加防颱，期望能將颱風帶來的影響降到最低。

