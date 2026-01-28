馬太鞍堰塞湖重災誰的錯 國民黨今告中央3首長涉廢弛職務

農業部長陳駿季。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 花蓮縣馬太鞍堰塞湖去年造成重大傷亡，檢調介入偵辦後，認為光復鄉長林清水等人浮報撤離人數，導致嚴重傷亡，以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將其聲押。國民黨花蓮縣議會黨團今（28日）則赴台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫3人，涉犯《刑法》廢弛職務釀成災害及過失致死罪。

國民黨花蓮縣黨團指，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由中央七部會共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計劃，但中央政府卻遲至2025年10月18日才完成疏散計畫。所以災前完全沒有任何8600人的疏散計劃；而撤離人數一天之內從690人爆增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2天內突增逾11倍，造成地方政府無所適從。

國民黨花蓮縣黨團也指，農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強，且長達9年未見中央主動疏濬紀錄。

國民黨花蓮縣黨團更認為，行政院長卓榮泰及陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

國民黨花蓮縣議會黨團因此主張，此次提告旨在追究中央相關單位的責任，並希望透過司法調查還原事實真相，給受難者家屬一個交代。同時呼籲中央政府正視災害防治的漏洞，加速修補相關機制，以避免類似悲劇再次發生。

