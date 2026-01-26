馬太鞍堰塞湖降挖施工完成 蓄水量降至2.6萬立方公尺

空勤直升機將在馬太鞍溪堰塞湖負責降挖的14名工程人員平安載出，能夠從時時都有生命威脅的現場平安回到山下，大家都很激動，深深地和家人擁抱，心理都在默念感謝老天保佑。

施工團隊晶富營造公司負責人黃國寶表示，「能夠安全的回到花蓮，真的很感恩、很感謝。」

記者詢問，「聽說之前你太太並不知道你在山上？還說不會冷？」黃國寶回應，「因為怕他們擔心啊，其實在半夜溫度都不到5°C。」

這次負責降挖壩體的團隊，就是之前解除太魯閣堰塞湖危機的晶富營造，老闆親自率隊共14人、6部機具，沿著溪床挺進，從去年12月底，耗時30多日在艱險的環境下，成功將壩體降挖，蓄水量也從27.9萬立方公尺，降至2.6萬立方公尺。

林保署花蓮分署長黃群策指出，「那這是一個很重要的工作成果，原因是我們把水放乾之後，未來我們對於下游，那我們就可以專心來做左側跟右側相關崩塌土體的整理，我們還有希望能做一個，安全的作業平台。」

除了堰塞湖暫時解除警報外，光復洪災後暫時堆置砂石與廢棄物目前總累積量已達88萬公噸，由於土方夾雜著垃圾，需分篩後才能去化，行政院特別編列30億處理經費。

行政院東部辦公室執行長洪宗楷表示，「補助的項目包含目前暫置在第三暫置區的全區管理，砂土跟廢棄物分離篩選的作業，篩選出砂石、篩選出的這些廢棄物的去化以及運輸作業，最後我們就是把這場地做一個復原。」

至於馬太鞍溪上游是否還會再有堰塞湖，林保署表示，因堰塞湖左側還是有大面積崩塌需要整治，所以大型機具都還留在現場，希望能在汛期前做好導排水以及沖蝕溝，以防土石再次崩落封閉了河道。

