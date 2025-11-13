馬太鞍堰塞湖驚見「子湖」誕生！紅色警戒再發布

最新消息，據林保署花蓮分署指出，今（13日）凌晨以無人機進行堰塞湖空拍，發現溢流口下方300公尺處，新增一個小型堰塞湖，目前持續發布紅色警戒，請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等警戒範圍民眾，持續配合政府疏散、撤離及收容等避難作業，民眾與河道搶險作業人員應遠離河道。若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

原馬太鞍堰塞湖（左紅圈）的右方（右紅圈），又誕生一個堰塞湖。（圖／林保署花蓮分署提供）

