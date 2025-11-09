馬太鞍堰塞湖「黃色警戒」！萬榮、鳳林、光復3鄉鎮需撤離
最新消息，鳳凰颱風目前路徑顯示將撲台，而才因潰堤釀成慘重災情的花蓮縣光復鄉等鄉鎮，目前又面臨須撤離的警報，今（9日）上午林業署便發出「黃色警戒」。
目前馬太鞍堰塞湖的黃色警戒訊息已發布。（圖／林業及自然保育署提供）
林業署表示，由於花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖的水位高程1019.6公尺，湖區面積約12.6公頃，蓄水量約150萬噸，依中央氣象局雨量推估資訊，目前未來48小時累積降雨量預估值已達200毫米以上，已達黃色警戒標準，請花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業，並請花蓮縣政府督導確認整備狀況，並請民眾遠離河道。
目前黃色警戒訊息已發布。（圖／翻攝畫面）
目前黃色警戒訊息已發布。（圖／翻攝林業及自然保育署網站）
