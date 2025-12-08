馬太鞍救災淪詐騙陷阱！假雨鞋認證「掏空帳戶」 警揭3大手法

認證詐騙猖獗。(圖／TVBS)

警方提醒民眾提高警覺，小心詐騙集團利用花蓮馬太鞍救災行動進行「認證詐騙」！詐騙手法包括假冒買家或客服，誘導受害者填寫個資、操作網銀轉帳，甚至假借提供免費志工雨鞋之名行騙。刑事局表示，「認證詐騙」已成近年來案件數前三大，超越傳統解除分期付款詐騙。隨年關將近，詐騙案件更趨猖獗，民眾應多停一下、多問一句，勿輕易相信來路不明的訊息，以免荷包失血又求助無門！

詐騙集團近期瞄準花蓮馬太鞍救災行動，以免費提供志工雨鞋為餌，誘使民眾點擊假連結並進行所謂的「認證」，實則是透過網銀及無卡提款掏空被害人帳戶。警方表示，這類「認證詐騙」手法已成為近年詐騙案件數量前三大，超越傳統的解除分期付款詐騙。隨著年關將近，詐騙集團活動更加猖獗，多個社群平台上出現大量受害者求助訊息，提醒大家提高警覺，避免落入陷阱。

吳先生在臉書上販賣汽車零件時遇到假買家詐騙。當時有買家主動聯繫表示要購買他的輪框，並提議使用新竹物流的交易方式。由於吳先生從未使用過該物流網站，對方便傳送一個網站連結給他填寫賣家資料。填完資料後，系統顯示需要開通託運條款，點擊後被導向另一個LINE帳號。

假買家與無卡提款陷阱，詐騙手法拆解。（圖／TVBS）

詐騙過程中，對方一邊與吳先生通電話一邊指導操作步驟，讓他感覺非常專業而不起疑心。詐騙者詢問吳先生是否有自己名字的銀行帳戶，並告知開通託運條款需要使用無卡提款功能。最終，吳先生的網銀帳戶被完全提領一空。

花蓮馬太鞍堰塞湖救災行動吸引許多志工參與，但這樣的善心舉動也被詐騙集團利用。詐騙者聲稱免費提供雨鞋，只需支付58元運費，使用超商賣貨便交貨。他們傳送假連結給受害人，當填完資料後系統顯示「交易失敗」，隨後有人假冒賣貨便客服加LINE進行所謂的實名認證。

賣輪框遭認證詐騙。(圖／TVBS)

反詐騙聯盟理事長Andy表示，詐騙集團主要目的是騙取賣家或買家的個人資料，包括身分證字號和銀行帳號。一旦掌握這些資訊，詐騙者就能將受害人的帳戶用作洗錢工具。「認證詐騙」於2022年下半年開始興起。詐騙集團假冒買家，謊稱無法下單或款項遭凍結，傳送假網址誘使受害者以金流、物流、託運、帳戶、實名等各種名義進行認證，最終誘導操作網銀或ATM轉帳。

預防未來再次受騙，四招自保。（圖／TVBS）

刑事局預防科偵查員江配芸解釋，詐騙集團會主動聯絡想要販賣物品的受害人，表示要購買但不願面交。他們宣稱已將款項匯入受害人帳戶，但因未認證而無法收款，進而介紹「專員」協助認證金流，實際上卻是在轉走受害人的錢。江配芸特別提醒大家，官方認證的一次性密碼（OTP）只有1元，任何超過1元的金額都是轉帳。民眾看到OTP密碼時需特別小心，如果金額超過1元，就不是官方認證，而是詐騙集團正在轉走你的錢。

隨著年底臨近，詐騙集團似乎正在衝刺業績。Andy指出，在過去兩個月中，反詐騙臉書社團有近300萬人次瀏覽，以及3萬5000多篇留言和貼文，顯示詐騙問題日益嚴重。面對各種詐騙劇本，民眾應保持警覺，多停一下、多問一句，避免被電話那一頭的人牽著走。

