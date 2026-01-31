馬太鞍整治持續 強化管理兼顧地方安全

針對媒體報導馬太鞍溪疏濬工程期間，砂石車行駛引發鳳林鎮周邊揚塵及道路安全疑慮，經濟部水利署表示，理解地方居民及用路人對生活環境與行車安全的關切。將保持橫向聯繫，避免對用路安全產生影響。

水利署說明，現階段疏濬作業主要係將河道內土砂挖運至既定堆置區，相關疏濬車輛自鋼便橋通車後均行駛於堤頂道路及堤後水防道路，屬工區內既定動線，並未行駛台九線公路。另鳳林鎮周邊道路往來車輛，除本疏濬工程砂石車外，尚包含其他重大工程及一般工程車輛，工區外一般道路之清潔維護，仍須依道路權責由相關道路管理單位持續辦理，水利署亦將保持橫向聯繫，共同降低對用路安全的影響。

水利署指出，已要求施工廠商持續加強工區內施工道路灑水作業（見圖），並於出入口設置洗車台，確保疏濬車輛離場前完成輪胎及車體清洗，以降低泥砂外帶對周邊道路環境造成之影響。

另對於疏濬車輛如需停放於工區外或道路旁之情形，水利署亦要求施工單位務必加強安全警示措施，如設置閃燈等，以避免夜間視線不良引發意外事故。

水利署進一步表示，未來馬太鞍溪堤防北岸作為疏濬砂石堆置區，目前仍屬規劃階段，後續疏濬車輛行駛原則仍將以堤後水防道路為主，相關載運動線均在工區範圍內辦理。水利署再次強調，後續將持續滾動檢討施工管理方式，並與地方政府及相關單位保持溝通，在確保防洪安全的同時，努力兼顧地方安寧與用路安全。