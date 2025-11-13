馬太鞍新堰塞湖溢流 光復居民重回安置中心

原本13號光復鄉恢復上班上課，所有鄉民也從安置所回家，可是就在今天下午，中央評估新的堰塞湖即將溢流，整個光復鄉炸鍋。手機內的紅色警戒警報不斷發布，下午1點 縣府宣布下午停班停課，許多人先接孩子放學，再匆匆忙忙地帶著行李回到安置所，就怕溢流造成生命危險。不過林保署說，雖然1點多的時候提早溢流，比原本預計的4點還早很多，但這樣也不會等到滿水位一次衝出，造成更大的災情。

「(新堰塞湖)預估今日下午16時，將發生溢流，請警戒區域民眾 遠離河道。」

「各位村民請注意，堰塞湖紅色警戒未解除，請村民趕快撤離。」

「光復國小 光復國小，避難。」

巡邏車讓街道上的緊張氣氛不斷抬升，民眾拿著行李就準備要衝去安置所，因為他們的家很可能不再安全。光復鄉民：「我都怕到 我自己緊張的，從(9月)23號那一天的，我就怕到 只要有電話在響，我就趕快 要撤要撤。」

原本預估下午4點新的堰塞湖就會溢流，沒想到1點多就開始傾瀉，縣府1點就緊急讓光復鄉停班停課，家長搶時間接孩子回家，許多人傻眼，直呼早上就該停。光復國中學生：「應該早上就要放的，對啊 其實白跑一趟。」

光復鄉民：「我們只是覺得很錯愕，為什麼老是這樣，早上就不應該來的，因為它一直紅色警戒，那個堰塞湖。」

「快點離開了。」

安置所內所有人滿臉愁容，因為早上才剛走，沒想到下午又回來。光復鄉民：「(妳剛剛來得很急)，嘿啊 很擔心啊 又怕又緊張，你看 我早上才剛剛回去，又跑回來 怎麼又有那個咧。」

光復鄉長 林清水：「12點(林保署)才跟我講說，(堰塞湖)可能會倒，後面堤防那邊有一個缺口，可能有多少 150萬噸的水沖下來，說你要劃定(警戒)範圍是多少，就跟我們前幾天的鳳凰颱風一樣，說你這樣整個光復鄉，又弄起來 又麻煩了。」

一聽到溢流，所有鄉民人心惶惶。新的堰塞湖壩高40公尺，水位高程1000公尺，面積最大來到7.6公頃，蓄水量則達100萬噸。林業保育署花蓮分署長 黃群策：「確定在大概1點40的時候，第一波大水就到了，因為我們現在沒有辦法，天氣不是很好，沒有辦法上去空拍，我們應該懷疑，它應該是提早溢流。」

光復鄉7個村，來來回回讓民眾心好累，不過目前並沒有災情傳出，就怕再來一波大雨，擴大水量影響。

