馬太鞍洪災究責／馬太鞍堰塞湖釀19死 藍營花蓮黨團北上告發中央

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少居民仍在重建家園。（本刊資料照）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀成19人死亡、5人失蹤，近日光復鄉長林清水遭羈押禁見，引發地方反彈。國民黨花蓮縣議會黨團今（28日）北上台北地檢署告發中央政府，直指防災失靈的關鍵不在基層，而是中央長期怠忽職守，要求司法釐清真正責任歸屬。

花蓮縣議會國民黨黨團表示，依《災害防救法》與相關規定，土石流與水災等大規模疏散避難作業，應由中央主導、地方配合，但此次災害發生前，中央並未完成應有的防災整備，卻在事後將責任集中於地方首長，難以服眾。黨團因此告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫與農業部長陳駿季，涉犯廢弛職務釀成災害及過失致死罪。

防災責任只在地方？

縣議員吳建志指出，馬太鞍溪屬中央管河川，堰塞湖問題長達9年未見中央主動疏濬。康芮颱風後的多次會議皆點出風險，卻未見具體補強作為，導致災害最終釀成重大死傷。

他進一步指出，依《土石崩塌及水災疏散避難作業要點》，中央7部會應共同輔導地方完成疏散與收容計畫，但中央遲至114年10月18日才完成疏散規畫，且未針對8600名居民提出明確撤離方案，撤離人數更在短時間內從690人暴增至8600人，地方政府因資訊反覆而無所適從。

關鍵警報為何未發布？

黨團也質疑，農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間，加上中央多次對外宣稱「無立即危險」，導致地方與民眾誤判風險。

國民黨花蓮縣議會黨團強調，此行北上告發並非政治操作，而是希望透過司法調查，正視中央防災制度的漏洞，還原真相，給罹難者家屬一個交代，也避免類似悲劇再次發生。

