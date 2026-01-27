馬太鞍洪災「徐榛蔚遭鄉長反咬」 國民黨團：選舉前的政治追殺

國民黨立法院黨團27日舉行記者會，黨團書記長羅智強怒批「昨天高虹安，今天徐榛蔚，明天又是誰？」並強調檢方若要辦案，就要公平公正辦案，不可以選擇性辦案。（國民黨立法院黨團提供／丁上程台北傳真）

花蓮縣光復鄉民國114年9月下旬發生馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成19人死亡的慘劇。花蓮地檢署近日兵分多路調查，並約談鄉長林清水等人。據傳偵訊時林極力喊冤，直指地方指揮官是縣長徐榛蔚，不能單方面究責他。國民黨立法院黨團27日舉行記者會，黨團書記長羅智強怒批「昨天高虹安，今天徐榛蔚，明天又是誰？」並強調檢方若要辦案，就要公平公正辦案，不可以選擇性辦案。

羅智強表示，去年花蓮光復鄉重災，中央機關層級最大的農業部長陳駿季、內政部長劉世芳，是不是也應該被約談訊問？他指出，8600人的撤離計畫，主導單位應該是行政院，但中央卻直到10月16日才擬定撤離計畫草案，慢了23天，根本就是「災害後諸葛」，主責單位權責歸屬，行政院不用擔起責任嗎？

羅智強指出，在災害發生前一天，中央機關才白紙黑字告訴地方政府「只需撤離690人」，結果隔天卻變成撤離8600人，中央沒有提供撤離計畫，更沒有提供撤離所需的人力及物力，地方政府一天就能完成的嗎？再者，預估失準、防洪疏浚不利、防災指揮系統支離破碎，這些都是中央機關的責任，結果出了事卻叫地方政府扛？

羅智強說，今天檢方要辦案，就公平公正辦案，如果真的中間有廢弛職務，不要選擇性辦案。許多證據顯示，中央有他的責任在，這是不可爭執的事實，如果民進黨運用選擇性辦案，對在野黨政治動作，不管是高虹安、林姿妙、楊文科、徐榛蔚，檢調力量全部對付在野黨，如果要這樣，一定要把該負責中央的政府官員一併約談。

黨團首席副書記長林沛祥說，中央持續釋放訊息把責任往地方推，地方不是不作為，是從頭到尾都被中央放生，撤離計畫是中央依法該給卻沒給，9月23日之前中央完全沒有一份8600人的撤離計畫，直到災害後才制定，撤離人數中央預估失準，不是地方不力。一天內撤離人數規模超過10倍，地方沒人力沒資源怎麼撤離？

國民黨立委翁曉玲表示，今天針對徐榛蔚釋放的相關訊息，又是民進黨在上演一出中央擺爛、地方承擔、事後追殺甚至政治算計的冷酷技倆。她表示，當初立法院都有要求中央工程會應針對馬太鞍溪多加施工補強，但中央卻遲未有動作，現在檢調不應該大小眼，怎麼會只追究地方政府而沒追究中央的責任？翁強調，要辦就公平一起處理，不要因為適逢年底選舉即將來臨，就搞這種政治追殺的戲碼。

