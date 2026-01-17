馬太鞍洪災19死5失蹤 家屬委請義務律師團狀告徐榛蔚、光復鄉長林清水

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成19死5失蹤，罹難者家屬認為花蓮縣府、光復鄉公所沒有及時撤離居民造成死亡應負起法律責任，12名義務律師團從去年起陸續與家屬代表會談後，13日向花蓮地檢署寄出刑事告訴狀，要求檢方偵辦追究徐榛蔚及光復鄉長林清水及相關人員。律師團今天表示，肯定地檢署14日展開偵查作為，法院15日裁定羈押鄉長林清水，呼籲縣長徐榛蔚部分也能加快進度。

律師團之一王妙華今表示，義務律師團都是對花蓮堰塞湖災情有意願的律師主動幫忙，去年10月起律師團進入光復鄉訪談，陸續與10多位家屬了解案發情形，發現堰塞湖潰流之前許多民眾反映沒有收到村長或鄰長的撤離通知，且因光復鄉人口老化，細胞簡訊能否有效通知到災民撤離也是必須釐清，許多人命的損傷都是只要及時通知撤離就能挽回。

為追究花蓮縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民所致死亡的法律責任，罹難者家屬委請義務律師團協助提出告訴，已經在前天13日正式向花蓮地方檢察署寄出刑事告訴狀，要求檢方偵辦並追究花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣光復鄉長林清水，以及相關違法失職公務員等人，是否涉犯刑法第130條「廢弛職務釀成災害罪」、第276條「過失致死罪」的刑事責任。

律師團認為，依照《地方制度法》第19條第11款、第20條第7款之規定，花蓮縣政府及光復鄉公所就「災害防救」，有規劃及執行之法定義務，但是中央政府至少在9月22日夜間至23日凌晨，已多次預警堰塞湖將溢流，可知被告徐榛蔚、林清水2人對於相關預警應已知悉，卻依然不加重視，怠忽職守，不但相關撤離指令有所遲滯，且必須撤離之範圍也未周全，對於防救資源投配，更是嚴重不足。

此外，依照《災害防救法》第24條第1項之規定，可知花蓮縣政府與光復鄉公所具有法律上之作為義務，於災害發生或有發生之虞時，對於告訴人等，依法有應勸告或強制其撤離，並作適當之安置；另，行政院農業委員會101年7月4日農林務字第1011730362號函修訂《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》之規定，也具體明確規定了被告徐榛蔚、被告林清水二人身為縣長、鄉長所應履行之職責。但事實上縣政府與鄉公所並無相應之作為，可見被害人死亡結果，確實是被告徐榛蔚、林清水2人怠於執行職務所造成，應依法予以追究。

因此，律師團認為，徐榛蔚身為花蓮縣長、被告林清水為光復鄉長，依刑法第130條規定，被告二人對於災害具有預防或遏止職務，卻故意或重大過失廢弛該職務，未及時發布撤離命令，確實疏散災區居民，致堰塞湖潰壩造成重大人命傷亡，已然符合「廢弛職務釀成災害」之構成要件；同時依刑法第276條規定，在職務上怠忽所應盡之注意義務，致使人於死者，屬違反注意義務致死罪，兩人依法應負刑事責任，希望檢方毋枉毋縱，查明真相，以期實現正義，並還給不幸罹難者及家屬公道。

徐榛蔚。(記者花孟璟攝)

林清水15日已由花蓮地院裁定羈押禁見。(記者花孟璟攝)

