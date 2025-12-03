馬太鞍溪中繼屋月底完工 明年1月中旬前民眾可入住

（中央社記者賴于榛台北3日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，部分重災戶由政府中繼安置。內政部國土署今天表示，41戶中繼屋需求，已經在10月底進場執行，工程預計月底全數完工，明年1月中旬前讓民眾入住。

馬太鞍溪堰塞湖洪災後逾2個月，光復鄉災區日常生活漸恢復，不過有災民反映中繼屋進度緩慢。國土署透過新聞稿指出，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶之中繼安置，並提供適當安置住所，災後第一時間就啟動需訪查與工程規劃，10月23日就受災嚴重的89戶進行「中繼屋規劃及協助中長期住宅協助措施」說明會。

國土署說，經訪查與說明會瞭解後，排除門牌錯誤共計調查67戶，其中41戶有中繼屋需求、13戶全為65歲以上長者身分。秉持從速原則已經在10月31日進場執行，工程將在12月底全數完工，預計明年1月中旬前讓民眾入住。

對於有災民陳情中繼屋「10戶共用1廚房」，國土署解釋，規劃初期即訪查受災戶生活需求，考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳的共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災風險，且未來入住啟用後，廚房設備能依照實際需求再擴充，空間絕對充足，還會規劃公共聚會空間，作為日常交流與社群活動等多元運用。

中繼屋申請資格部分，國土署說，第一階段中繼屋優先針對89戶重災戶，申請條件未限制原住民族身分，是以房屋所有權人且有修繕或重建需求者為對象，後續亦將持續針對89戶重災戶以外的民眾，符合自有建物受損嚴重需重建者訪查。

國土署表示，中繼屋是為協助受災民眾於家園復健期間有安全、安穩且符合基本居住條件的中繼住所。目前興建中的2處基地，皆考量居民生活起居及日常作息的需求，並以無環境敏感的安全區域為優先，以利受災民眾就近進行住宅修復重建工作，早日安心重返家園及回復正常生活。（編輯：萬淑彰）1141203