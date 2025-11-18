馬太鞍溪今突水位暴漲 林保署花蓮分署：與堰塞湖無關

滾滾濁流夾帶大量泥沙，但河床裡還有機具施工，眼見水勢越來越高，只得暫時停工。

花蓮馬太鞍溪，在18日早上又突然發生暴漲，現場廠商只得緊急撤離河道，公路局花蓮工務段表示，目前正在進行河床濬深以及清出涵管，但因為水位暴漲，只好暫時停工。

花蓮工務段長陳麗華表示，「包括這些要清理的東西，整個又被暴漲的河水又沖掉啦，是17日我去看，他們工程人員說，大概是3倍大的水，這狀況就不行呀，有危及我們施工人員的安全。」

花蓮工務段表示，由於馬太鞍溪河床整個被墊高，如果水位退了加速便道修復，也已經規劃小跨距的鋼便橋增加斷面。而水位之所以暴漲，林保署花蓮分署表示，可能和這幾天下雨有關。

林業保育署花蓮分署長黃群策說，「附近下雨之後，來自集水區的，集水區它集中的水都流到河道裡面，流出來的跟堰塞湖沒有關係。」

林保署花蓮分署表示，堰塞湖的監測數據並沒有變化，並非溢流造成溪水暴漲，也會加強水情掌控及相關單位應變機制。而針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，立法院日前三讀通過「經費上限300億」的特別條例，行政院統整各機關需求後，共編列270億，預留後續額度30億元。

行政院長卓榮泰表示，「我們各級學校對學生與教職員，也發揮了心理輔導的作用，還有我們志工團體的投入，宗教團體的投入以及在地的幾個教會，我想第一時間都充分發揮這樣安撫人心的工作。」

另外針對馬太鞍溪堰塞湖溢流受災戶，所能獲得的直接補助僅占特別預算6%，在野黨立委質疑丹娜絲颱風的特別預算相差甚遠，卓榮泰解釋，此次尚有14億善款可用，兩者受災戶規模也不同，期盼朝野支持，盡快讓災民生活恢復正軌。

