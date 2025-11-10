馬太鞍溪便橋不排除封路管制 人車只出不進

隨花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，下游馬太鞍溪便橋將視上游雨量及堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值，不排除啟動只出不進禁止人車通行的管制措施。（羅亦晽攝）

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪上游有陣雨發生，林業及自然保育署今天上午發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，下游馬太鞍溪橋便道不排除依上游雨量及堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值，啟動只出不進禁止人車通行的管制措施。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，林保署今天上午7時發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，集水區未來24小時累積降雨預測402毫米，達紅色警戒標準，台9線231k＋952馬太鞍溪橋南下及北上便道，不排除依馬太鞍溪上游雨量、堰塞湖水位變化及涵管水位監控管理值（警戒及行動）只出不進禁止人車通行。

花蓮工務段表示，颱風期間已派員嚴密監看水情，加強巡查與現場警示布設，視水情不排除啟動緊急封閉措施，包含堤頂處近端管制、淨空作業及入口、出口的遠端管制。

其中，近端管制，花蓮工務段會在臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；淨空作業，封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。

入口、出口的遠端管制，於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引，並因應林保署紅色警戒溢淹範圍，在馬太鞍溪橋南北二端台9線230k＋900及236k＋500設置管制站。

花蓮工務段建議用路人可改道行駛路線，其中，花蓮往返台東可以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮往返瑞穗、玉里、富里，則是可行駛台9線接台11線、台30線再回到台9線。

