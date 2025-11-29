馬太鞍溪便道今恢復通車 卓揆：要盡快把花蓮還給全世界

花蓮馬太鞍溪臨時便道今天(29日)恢復通車，行政院長卓榮泰前往視察，並感謝公路總局與施工團隊。他表示，除了要讓花蓮鄉親擁有一條更安全的路，還將加速太魯閣的重建工程，要盡快把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界。

台9線馬太鞍溪橋日前因樺加沙颱風造成堰塞湖潰流，橋梁被沖斷，10月10日原本完工的臨時便道，又在這個月10日遭鳳凰颱風豪雨沖毀，經公路局再次搶修，終於在29日完工，恢復通行，但仍禁止全聯結車通行，並限速30公里。

行政院長卓榮泰在致詞時表示，他是從台9線過來，如果依照之前還要繞道台11線，此刻他就還在車程當中，所以很感謝公路總局和施工團隊的辛勞。

他指出，花東地區主要的發展都集中在中央山脈和海岸山脈之間的縱谷，所以台9線是大家物資運送、通勤、醫療、農產品運輸和觀光的必經之路，保持安全和暢通是中央和地方共同的責任。

他說，希望天公伯保庇，不要再有颱風來，能依序讓臨時便道、鋼便橋、永久橋，依序完工。卓榮泰：『(原音)涵管便道今天能夠通車，我非常的欣慰、非常的感謝。那麼明年的年初，我們的鋼便橋，現在看到已經進行40%多左右的鋼便橋，看下去就非常的堅固，希望明年的1月，它能夠順利的讓大家有一條更安全的路；明年的年底，我們的永久橋大概可以單線雙向的通車，那麼2027年應該是可以完成。』

卓榮泰提到，面對大自然，在敬畏之外，不能退卻，人不一定勝天，但至少可以順天，尋找出可以跟大自然共存共處之道，也就是用努力和毅力，以及透過工程技術，把一切可以克服的困難克服、把一切可以提高的安全提高、把一切可以趕快的時間趕快。

他強調，大家永遠記得那50萬人次的「超人」，以及數十萬筆共約新台幣14億元的善款湧進花蓮。他說，明年的中央政府總預算已將發展觀光列為擴大推升內需的重要一環，政府要加速整個太魯閣的重建工程，目前長春祠的重建已到達相當程度，他會用盡快的時間把長春祠還給太魯閣，把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界。