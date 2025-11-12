馬太鞍溪再度溢流湧入明利村 村民哀嘆:牆壁都沒了

生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導

鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪再度溢流，滾滾洪流夾帶大量砂石沿著大排，直接灌進萬榮鄉明利村民宅內，從10號傍晚到現在，整整兩夜，洪水一波接一波，根本沒有消退，對外道路淹沒，明利部落幾乎成了孤島，好在部落居民已經提早撤離安置。

明利村民大喊「天那，車子不見了！」因為滾滾黑流，整個滿到溢出馬路上，怵目驚心的，還有這一幕。

馬太鞍溪再度溢流湧入明利村 村民哀嘆：家園、牆壁都沒了

恐怖黑泥湧入明利村 村民哀嘆：家園、牆壁都沒了（圖／民視新聞）「哀呀，完了，後面的牆壁沒有了！」 止不住的洪水泥流，快速往下沖，還有民宅幾乎要滅頂！

廣告 廣告

整個聚會所慘不忍睹，明利村對外道路，花45線道路、產業道路等，沒辦法通行，部落幾乎成了孤島！鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪再度溢流，滾滾洪流夾帶大量砂石沿著大排，10號傍晚直接灌進萬榮鄉明利村部落民宅內，公所緊急將部落居民撤離安置，但沒想到，洪水一波接一波，經過兩夜，泥流根本沒消退。

部落青年一邊吃著泡麵，輪值守夜，監看水位，就怕洪水又淹上來，人來不及逃。

馬太鞍溪再度溢流湧入明利村 村民哀嘆：家園、牆壁都沒了

恐怖黑泥湧入明利村 村民哀嘆：家園、牆壁都沒了（圖／民視新聞）萬榮鄉明利村民黃先生表示「什麼貨櫃，還有車子那個什麼，還有不知道看不出來，就是很多人在叫，什麼東西又過去了這樣子，水太大了」；還有

花蓮縣長 徐榛蔚：現在被我們的土石淹沒的房舍以及農舍的部分，現在已經大概有14戶的住戶，另外有6個是農舍的，所以我想這要中央地方大家一起合作。

花蓮縣長徐榛蔚又再次提到中央！不過現階段，對部落居民來說，要安置到什麼時候？何時才能清理家園？都需要花蓮縣政府給答案。

原文出處：馬太鞍溪再度溢流湧入明利村 村民哀嘆：家園、牆壁都沒了

更多民視新聞報導

他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！

輕軌司機開到睡著！時速80公里暴衝過彎 乘客人仰馬翻

澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位

