馬太鞍溪再現堰塞湖 首波溢流下午1時抵下游

民眾說，「真的變很大。」泥水滾滾沿著馬太鞍溪流下，明顯可以看出水流量逐漸變大，水位已快淹過馬太鞍便道高度，因為林保署監測馬太鞍堰塞湖13日清晨又發現新增1處堰塞湖，持續紅色警戒，在下午1時30分發現新堰塞湖開始溢流。

民眾表示，「1點44分的時候水來了，上面那邊如果水再大的話，還是會再淹過來，還會再淹進來明利這邊。」

林保署花蓮分署長黃群策指出，「確定在大概1時40分的時候，第1波大水就到了，因為天氣不是很好，我們現在沒有辦法上去空拍，我們懷疑它應該是提早溢流。」

新堰塞湖預估標高1000公尺，面積最大7.6公頃，滿水位蓄水量100萬噸，原本預計下午4時溢流，林保署13日上午已要求河床施工重機具撤離，縣府也宣布光復鄉下午1時停班停課，沒想到溢流提前2個多小時，河道水位開始上升、泥水狂奔。

員警廣播：「請村民禁止進入災區。」

萬榮鄉明利村的部落青年自發性協助管制，員警邊騎車邊廣播，不要隨意跑到受災區域，原先要搶通主要聯外道路花45線的工作，先暫時停擺。

公視記者歐芸榕在現場指出，「可以看到貨櫃就直接卡在民宅上，明利村低窪區域淤泥淤積很高。」

花蓮萬榮鄉明利村民劉女士表示，「看病，像那個有慢性疾病不方便，像我沒有車子，我這個電摩怎麼爬上去？」

花蓮萬榮鄉明利村民黃女士認為，「當然是人身安全優先。」

花蓮萬榮鄉明利村長林萬成指出，「我們現在在搶通的是花45，一樣、都一樣，都停止。」

至於上次重災區光復鄉，中央還沒有解除紅色警戒，但縣府宣布13日恢復上班上課，引起不少民怨。

花蓮光復鄉居民指出，「現在很麻煩，要出門也不是，不出門也不是。」

花蓮縣長徐榛蔚表示，「到10月22日解除紅色警戒，但是在10月14日恢復上班上課，其實這也是紅色警戒，所以在這次在今天的部分，我們一直在思考是不是應該要組成堰塞湖的專案小組。」

行政院會13日也通過馬太鞍溪災後重建特別預算，並因應鳳凰颱風災情，新增水利設施等20億，總計270億。主計總處表示，特別條例上限300億，已預留30億，做滾動檢討執行，會盡速送立法院審議。

