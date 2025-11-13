馬太鞍溪出現新堰塞湖！溢流口下方300公尺 林保署維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處今（11/13）又出現新堰塞湖。資料照。林寶署提供



鳳凰颱風外圍環流近日在東部帶來強風豪雨，各界關注花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖情況，原本林保署預計今（13日）早解除紅色警戒，清晨出動空拍機竟發現下方溢流口約300公尺處又形成一處新的堰塞湖，研判應是凌晨發生土石崩塌形成堵塞所致，已緊急通知週邊施工重機具撤離。

林保署今晨在災害群組發出緊急通知，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流口下方300公尺處，新增一處堰塞湖，由於擔心可能溢流造成危險，林保署已經通知河床邊施工的重機具先撤離。

據《ETtoday》報導，林保署花蓮分署長黃群策指出，原本堰塞湖已達解除紅色警戒的標準，若觀察正常將解除警戒，沒想到今天清晨6時30分出動空拍機，卻發現下方溢流口約300空尺處又形成一處新的堰塞湖，目前水量正在累積當中，詳細溢淹範圍、水量累積、湖體大小、壩體高度等正在計算當中。

至於為何會出現新堰塞湖？黃群策研判，應是凌晨2時53分左右右岸主體不穩定，發生土石崩塌形成堵塞，因此才出現新湖。他並指出，目前湖體水量仍在持續累積當中，因此已建請地方政府維持紅色警戒，呼籲下游萬榮、鳳林、光復鄉提高警覺，並請水利署與山區固定人員保持聯繫，若湖體出現新變化，馬上通知撤離。

