馬太鞍溪出現新堰塞湖！溢流口下方300公尺 林保署維持紅色警戒
鳳凰颱風外圍環流近日在東部帶來強風豪雨，各界關注花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖情況，原本林保署預計今（13日）早解除紅色警戒，清晨出動空拍機竟發現下方溢流口約300公尺處又形成一處新的堰塞湖，研判應是凌晨發生土石崩塌形成堵塞所致，已緊急通知週邊施工重機具撤離。
林保署今晨在災害群組發出緊急通知，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流口下方300公尺處，新增一處堰塞湖，由於擔心可能溢流造成危險，林保署已經通知河床邊施工的重機具先撤離。
據《ETtoday》報導，林保署花蓮分署長黃群策指出，原本堰塞湖已達解除紅色警戒的標準，若觀察正常將解除警戒，沒想到今天清晨6時30分出動空拍機，卻發現下方溢流口約300空尺處又形成一處新的堰塞湖，目前水量正在累積當中，詳細溢淹範圍、水量累積、湖體大小、壩體高度等正在計算當中。
至於為何會出現新堰塞湖？黃群策研判，應是凌晨2時53分左右右岸主體不穩定，發生土石崩塌形成堵塞，因此才出現新湖。他並指出，目前湖體水量仍在持續累積當中，因此已建請地方政府維持紅色警戒，呼籲下游萬榮、鳳林、光復鄉提高警覺，並請水利署與山區固定人員保持聯繫，若湖體出現新變化，馬上通知撤離。
更多太報報導
疑為「重振事業」出賣公司帳戶！滿堂紅老闆蔡閔如收押關鍵曝光
八里火災「大樓爆炸聲後14樓烈焰狂竄」 1女救出不治！身分曝光
葉丙成下台和「這案」有關！女博士控舍監性騷 台大性平會決議「不成立」打官司逆轉了
其他人也在看
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 17 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 22 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
北北基桃竹投要上班上課！中南高屏等11縣市放颱風假 全台12日停班課資訊一覽
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，氣象署今（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，研判明（12）日至後（13）日將是距離台灣最近的時段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高雄颱風假太陽露臉 多家百貨公告今正常營業
氣象署今晨對高雄發出強風特報，影響時間從12日清晨至13日晚，但高雄市區颱風假上午的天氣還算平穩、太陽一度露臉，多家百貨公司則陸續在官網公告，今天正常營業。高市府說明，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今可能從高屏一帶登陸，高雄地區今天平均風力預估可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安自由時報 ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了EBC東森新聞 ・ 1 天前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 20 小時前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 1 天前