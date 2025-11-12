馬太鞍溪北岸破口成水災禍首! 水利署喊話蓋堤防

生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導

花蓮縣明利村淹水災情不斷，馬太鞍溪大水沖垮便道之外，也透過當地一條疏濬通道直流市區，被質疑是大破口，引來民怨，水利署長林元鵬今天再度與花蓮縣長徐榛蔚前往視察，強調汛期結束後將評估建構堤防。

當地居民：「怎麼上班我沒辦法上班，沒有路。」滾滾洪流，灌進明利村，村民躲在高處還想著要去上班，但根本無法，吳姓屋主也站在高處看著自己房子被淹，很無奈。當地居民：「很多這些問題要跟我們，說清楚講明白林務局（林保署），跟九河局（第九河川分署）的因素，不是我們這個不是天災。」確實通過空拍畫面能發現，這處缺口原本是提供疏濬車輛進出，但大水就從這裡淹進村莊，引來村長和村民質疑根本是大破口，自從9月23號馬太鞍溪堰塞湖溢流，將泥沙引入南岸光復鄉造成當地地勢增高，11月10號溪水暴漲，沖垮馬太鞍溪便道，但水往低處流，滾滾泥水在便橋上游2公里處的缺口，沿產業道路，一路流進聚落，造成明利村的慘狀。

水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察。（圖／民視新聞）





水利署長林元鵬：「明利社區的雨量來看，很明顯有越來越大的趨勢。」水利署長林元鵬在前一天道歉坦承疏失，12號再與花蓮縣長徐榛蔚前往破口視察，現場雨勢不斷，但馬太鞍溪南北側居民陸續受災，已經無法再等，堵住破口可是當務之急。





馬太鞍溪暴漲導致溪水大量流進明利村，當地直指破口就在紅圈處。（圖／民視新聞）





水利署長林元鵬：「（大水）進來那個入口，是本來堤防最末端的位置，地形地貌已經改變了，原來那邊是一個高地，現在已經沖毀掉了，所以變成說將來可能，就要評估要來建構堤防，這個汛期結束以後，會趕快來進行這個動作。」水利署喊話蓋堤防，希望徹底解決災民問題，只是破口問題早已反應多時，究責無可避免。

